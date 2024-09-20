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سيميوني: نظام دوري أبطال أوروبا الجديد يجبر الأندية على الفوز

9/20/2024 7:14:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد إن النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يجبر الفرق على البحث عن الفوز، وذلك بعد أن قاتل فريقه لتحويل تأخره إلى انتصار 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيج أمس الخميس.

وتغير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات إلى مرحلة الدوري إذ يخوض 36 فريقا ثماني مباريات لكل منهم، ويصعد أول ثمانية فرق في الترتيب مباشرة إلى الدور التالي، بينما تخوض الفرق 16 المتبقية دورا فاصلا من جولتين.

وقال سيميوني لشبكة موفيستار عقب الفوز 2-1 على أرضه في المباراة الافتتاحية لفريقه في دوري أبطال أوروبا "نظام البطولة يجبرنا على الفوز. التعادل اليوم لن يكون له أي فائدة... إذا لم نتمكن من الفوز فيتوجب علينا الحصول على شيء من المباراة.

"أنا راض تماما، كانت المباراة جيدة للغاية. كنت سأقول نفس الشيء لو انتهت بالتعادل. لعبنا المباراة بطرق مختلفة وبلاعبين مختلفين.

"وترجم اللاعبون ذلك بشكل جيد وفزنا بمباراة مهمة... حدث ما توقعناه. استحوذنا على 80 بالمئة من المباراة".

وسيتوجه أتليتيكو، الذي لم يهزم هذا الموسم في كل المسابقات، إلى بنفيكا البرتغالي لخوض مباراته التالية بدوري أبطال أوروبا في الثاني من أكتوبر المقبل.

وقال سيميوني "ستكون معركة أخرى".

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