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هاري كين وجريزمان على رأس المرشحين لجائزة لاعب الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا

9/20/2024 7:14:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أسماء المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واقيمت الجولة الأولى بدءا من يوم الثلاثاء الماضي حتى أمس الخميس، حيث كشف الموقع الإلكتروني الرسمي ليويفا، اليوم الجمعة، عن اللاعبين الأربعة المرشحين للحصول على الجائزة للتصويت عليها من جانب الجماهير.

وجاء النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، على رأس القائمة، عقب تسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، من بينها ركلتي جزاء، خلال فوز فريقه بايرن ميونخ الألماني الكاسح 9 / 2 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وتواجد الألماني الشاب فلوريان فيرتز /21 عاما/ في القائمة أيضا، بعدما أحرز ثنائية في فوز ناديه باير ليفركوزن الألماني 4 / صفر على مضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وضمت القائمة أيضا اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي أحرز هدفا في انتصار فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني 2 / 1 على ضيفه لايبزج الألماني.

وشملت قائمة المرشحين الإنجليزي الواعد جيمي بينو جيتنز /20 عاما/، الذي سجل هدفين في فوز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني 3 / صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

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