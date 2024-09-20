الإصابة تهدد مشاركة أليسون بيكر مع ليفربول أمام بورنموث

تحوم الشكوك حول

مشاركة البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، في الفريق ضد ضيفه بورنموث، غداً السبت، في المرحلة الخامسة لبطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن الموقع الألكتروني الرسمي لليفربول، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقييم حالة بيكر قبل خوض المباراة، التي تجرى على ملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر.

وكشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن حارس المرمى غاب عن حصة التدريب التي أقيمت أمس الخميس وسيتم فحص حالته من قبل الطاقم الطبي للنادي لتحديد ما إذا كان يمكنه المشاركة في التدريبات اليوم.

وصرح المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن اللقاء "لا يزال هناك شك في قدرة أليسون على التدرب اليوم، لذا دعونا ننتظر لنرى ما إذا كان يستطيع القيام بذلك".

أضاف سلوت "إذا لم يكن قادرا على ذلك، فمن المحتمل ألا يلعب أيضا، لذا يتعين علينا الانتظار لنرى".

وكشف مدرب ليفربول "باستثناء هارفي إليوت، (لا توجد إصابات أخرى)".

وعن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أليسون، رد سلوت: "إنه يعاني من مشكلة بسيطة في إحدى عضلاته ولم نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكانه اللحاق بالمباراة أم لا".

ويسعى ليفربول، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر) لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للبطولة، التي شهدت خسارته صفر / 1 أمام ضيفه نوتينجهام فورست، يوم السبت الماضي.