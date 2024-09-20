طيران الإمارات راعياً رئيسياً لبطولات الاتحاد الآسيوي للرجبي

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن شراكتها مع الاتحاد الآسيوي للرجبي، لتصبح بموجبه راعياً رئيسياً للاتحاد الآسيوي للرجبي، تجسيداً لالتزامها المستمر بتطوير الرجبي وتوسيع نطاقها إلى أسواق جديدة. وتتيح الشراكة الجديدة متعددة السنوات للناقلة تمكين الاتحاد الآسيوي للرجبي من الاستثمار في بطولات الرجبي المتنوعة وبطولات السباعيات وفئة 15 لاعباً، بالإضافة إلى بطولات آسيا للرجبي والتي تقام بمشاركة 36 دولة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم رياضة الرجبي، يرجع إلى بداية انطلاقتنا كناقلة جوية، ومنذ ذلك الحين، رسّخنا حضورنا في هذه الرياضة على كافة المستويات، من دعم للجهات والبطولات العالمية مثل الاتحاد الدولي للرجبي وخمس بطولات متتالية لكأس العالم للرجبي، وسلسلة بطولات السباعيات العالمية، منها بطولة دبي لسباعيات الرجبي، إلى جانب الاتحاد الإماراتي للرجبي".

وأضاف: "نفخر بتمديد دعمنا للاتحاد الآسيوي للرجبي والمساهمة في الوصول بهذه الرياضة إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها، فضلاً عن فتح المجال أمام الرياضيين الأصغر سناً لتطوير مهاراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم، وسنواصل العمل على تسخير قوة الرياضات الشعبية لتعزيز الروابط مع المجتمعات التي نخدمها والمساهمة بشكل هادف في تنميتها".

وقال سعادة قيس الضالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي: "يسعدنا الترحيب بطيران الإمارات باعتبارها الراعي الرئيسي للاتحاد الآسيوي للرجبي، إذ تشكل هذه الشراكة خطوة إيجابية في مساعينا لتوسيع نطاق رياضة الرجبي وتأثيرها عبر أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 36 عضواً وفي جميع أنحاء آسيا. تنبع ثقة طيران الإمارات بربط علامتها التجارية بالاتحاد الآسيوي للرجبي وفعالياته من سمعتنا الإيجابية ومدى الموثوقية والمصداقية والاحترافية التي يتعامل بها الاتحاد، وبدعم طيران الإمارات، نحن على استعداد لنقل إثارة الرجبي وقيمه إلى جيل جديد من الرياضيين والمشجعين".

وأضاف: "تنسجم أيضاً هذه الشراكة مع تواجد مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي في دولة الإمارات، والتي أصبحت مركزاً لأنشطة الرجبي، وتوفر قاعدة استراتيجية لتطوير الرياضة ونشرها في جميع أنحاء القارة، ومن شأن هذه الشراكة أن ترسخ من مكانة الرياضة في آسيا لا سيما وأن طيران الإمارات تتواجد بقوة في أكبر فعاليات الرجبي حول العالم".

وأكمل: "شهدنا خلال السنوات الخمس الماضية ترسيخ الاتحاد الآسيوي للرجبي كعلامة تجارية وإطلاق المزيد من البطولات، كما عززنا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا مع بث جميع أحداثنا مباشرة، وذلك لترسيخ رياضة الرجبي وتعزيز انتشارها في آسيا، حيث ينطوي هدفنا المشترك على تمكين الرياضيين، وبناء جيل قوي من المواهب، وتنمية قاعدة جماهيرية من شأنها دعم الرياضة في السنوات المقبلة".

وبموجب الاتفاقية، ستكون طيران الإمارات راعياً رئيسياً لمسابقات وبطولات آسيا للرجبي، بما في ذلك بطولة آسيا للرجبي للرجال والسيدات وسلسلة آسيا لسباعيات الرجبي التي تشمل عدداً من الفئات العمرية.

وتشكل هذه البطولات طريقاً إلى المسابقات الإقليمية والعالمية الرائدة مثل كأس العالم للرجبي وكأس العالم لسباعيات الرجبي والألعاب الأولمبية والألعاب الآسيوية بالإضافة إلى سلسلة «إتش إس بي سي» لسباعيات الرجبي وتشالنجر.

وستظهر العلامة التجارية الشهيرة للناقلة "Fly Better" على قمصان الحكام، وكرات المباريات، وقمصان الموظفين، ومنصات الأعمدة، بالإضافة إلى العلامة التجارية للملعب، من بين العديد من المزايا التسويقية الأخرى لـ 21 بطولة مختلفة على مدى 3 سنوات.

وستنطلق الشراكة بالجولة الثانية من سلسلة طيران الإمارات آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات والتي ستبدأ يوم 21 سبتمبر (أيلول) الجاري في هانغتشو، الصين، بمشاركة أفضل 8 فرق للرجال والسيدات، يتنافسون لحجز مكانهم للعب النهائيات في بانكوك، تايلاند، في شهر نوفمبر (كانون الأول) المقبل.

يتواجد الاتحاد الآسيوي للرجبي في دبي، ويضم في عضويته 36 اتحاداً من جميع أنحاء القارة، منها الصين والهند وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وفيتنام وتايلاند واليابان. وينظم الاتحاد مزيجاً من مسابقات السباعيات وفئة 15 لاعباً للرجال والنساء، عبر فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك تحت 18 عاماً وتحت 20 عاماً.



وتعتبر آسيا موطناً لـ 60% من سكان العالم، و80% من شبابه، ما يزيد إمكانية تطوير جيل جديد من اللاعبين وإثراء خط المواهب ونشر اللعبة من خلال قاعدة جماهيرية قوية في المجتمعات المحلية، وبما يتماشى مع الهدف المشترك بين طيران الإمارات والاتحاد الآسيوي للرجبي لتمكين الرياضيين من الأساس.

وتتواجد طيران الإمارات في قلب الحدث في كل مباراة دولية للرجبي تقريباً، حيث ترعى الناقلة كأس العالم للرجبي منذ العام 2007، وفي عام 2011، أصبحت شريكاً عالمياً لكأس العالم للرجبي، ما عزز مكانة الناقلة كواحدة من أكبر داعمي رياضة الرجبي في العالم. كما ترعى الناقلة قمصان حكام مباريات بطولة العالم للرجبي الذين ينزلون إلى الملعب مرتدين أطقم طيران الإمارات "Fly Better". وتمتد شراكات طيران الإمارات القوية في رياضة الرجبي أيضاً إلى فريق "إيميرتس ليونز" الجنوب إفريقي وملعبه الرئيسي "إبمريتس إيرلاين بارك".

وفي دبي، المقر الرئيسي للناقلة، تُقام بطولات سباعيات الرجبي منذ ما يزيد عن 50 عاماً، وكانت «طيران الإمارات» شريكاً فعالاً في تعزيز المكانة الدولية للعبة عندما بدأت في دعمها لأول مرة في عام 1987، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرجبي. ومن خلال الالتزام القوي من جانب الناقلة بتعزيز شعبية هذه الرياضة، باتت بطولة "سباعيات طيران الإمارات للرجبي" في دبي أكبر حدث رياضي في المنطقة، حيث يستمتع بمشاهدة منافساتها أكثر من 100 ألف مشجع على مدى ثلاثة أيام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رعاية طيران الإمارات الطويلة الأمد لنادي دبي هوريكانز للرجبي تشكل جزءاً من التزامها بتنمية الرياضة وربط الشباب باللعبة في المجتمعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، جددت طيران الإمارات دعمها لاتحاد الإمارات للرجبي باعتبارها شريكاً رسمياً للاتحاد ولقميص المنتخبات الوطنية الإماراتية للرجبي للسباعيات ولفئة 15 لاعب (رجال وسيدات)، بما في ذلك فريقي شاهين والمها الإماراتيين بالكامل، فضلاً عن كونها الناقل الرسمي للاتحاد حتى نهاية عام 2026.