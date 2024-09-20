برعاية منصور بن زايد.. سوريا تستضيف ختام النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تستضيف الجمهورية العربية السورية الشقيقة اليوم وغدا، البطولة العاشرة والختامية للنسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية 2024.

وتستقطب البطولة التي يستضيفها نادي سيف الشام للفروسية بالعاصمة السورية دمشق نخبة من أفضل الخيول العربية في سوريا، تتنافس على ألقابها المختلفة.

وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لانطلاق البطولة الختامية في سوريا والتي تعتبر إحدى أهم مواطن الجواد العربي الأصيل، حيث نشأت العديد من الأرسان في بادية الشام، وكانت المدن السورية مقصدا مهما لمعظم الرحالة والبعثات العالمية التي جاءت بقصد الاستكشاف والبحث عن الخيل العربية الأصيلة.

كما تعد سوريا من الدول المهمة في عالم الجواد العربي الأصيل؛ إذ تلعب دورا مهما كإحدى الوجهات والمصادر للجواد العربي الأصيل، وتشرف الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة على تنظيم بطولات جمال الخيل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل بطولة.

وأقيمت البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، في فبراير الماضي بأستراليا، وشهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في مارس، في حين شهدت مدينة سكوتسديل الأمريكية البطولة الثالثة التي أقيمت أيضا في مارس، بينما أقيمت البطولة الرابعة في الأول من يونيو بفرنسا، وشهدت الدنمارك البطولة الخامسة في يونيو الماضي، فيما استضافت مصر البطولة السادسة في ختام شهر يونيو، وأقيمت البطولة السابعة في البرازيل في يوليو، بينما استضافت المغرب البطولة الثامنة في الفترة من 20 -21 يوليو، ثم أقيمت النسخة التاسعة في جمهورية التشيك في 23 أغسطس الماضي، قبل أن نصل إلى البطولة العاشرة والأخيرة من النسخة الأولى من الكأس بالجمهورية العربية السورية.