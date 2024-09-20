نوير يسابق الزمن للحاق بمباراة بريمن في الدوري الألماني

يسابق مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، الزمن للحاق بلقاء الفريق أمام مضيفه فيردر بريمن غدا السبت ببطولة الألماني (بوندسليجا).

وقال البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "من المقرر أن ينضم مانويل نوير للتدريبات اليوم وسنتخذ قرارنا النهائي بعد ذلك. سنناقش الأمر معا. لم نرغب في المخاطرة بالدفع به أمام دينامو زغرب لكن الأمر يبدو أنه يسير على ما يرام".

وتعرض نوير لاصطدام خلال فوز بايرن الكاسح 9 / 2 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي يوم الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما خرج من مرماه لإبعاد الكرة برأسه في وقت مبكر من اللقاء، ليتم استبداله في الشوط الأول.

وفي سياق آخر، أكد كومباني أن بايرن لن يستخدم مباراة بريمن كتجربة قبل مواجهة القمة ضد باير ليفركوزن (حامل اللقب) في المرحلة التالية للبطولة.

وقال

مدرب بايرن "مباراة بريمن ليست تجربة لليفركوزن. لا يوجد فرق في استعداداتنا - بغض النظر عن المنافسين في الدوري الألماني. نريد أن نظهر أداء هجوميا جيدا غدا".

واستذكر كومباني المباريات التي خاضها ضد بريمن عندما كان يلعب في صفوف فريق هامبورج الألماني ما بين عامي 2006 و2008.

وقال كومباني "كانت اللقاءات ضد بريمن تتسم بطبيعة خاصة دائما، لكن مواجهة بايرن ضد بريمن هي مباراة تقليدية. عندما كنت ألعب في الدوري الألماني، كانت مباراة قمة. أنتج بريمن العديد من اللاعبين الرائعين. إنها مواجهة خاصة غدا".