إسرائيل تواصل التوغل في رفح ومقتل 14 فلسطينياً في أنحاء قطاع غزة



أعلن مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا على الأقل في بالدبابات والطائرات لمناطق في شمال ووسط قطاع غزة اليوم الجمعة، بينما تقدمت الدبابات أكثر في شمال غرب رفح بالقرب من الحدود مع مصر.

واستمر القتال الدائر بين إسرائيل

(حماس) في القطاع حتى مع احتدام الصراع بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية بين لبنان وشمال إسرائيل.

في الوقت نفسه، قال بعض الفلسطينيين النازحين بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إنهم يخشون أن تغمر الأمواج العالية مخيمهم المؤقت على الشاطئ.

وذكر مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن قصف الدبابات الإسرائيلية أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة آخرين في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، كما قُتل ستة آخرون في غارة جوية على منزل في مدينة غزة.

وفي بلدة بيت حانون في الشمال، قال مسعفون إن ضربة إسرائيلية لسيارة قتلت وأصابت عددا من الفلسطينيين.

ولم يتضح عدد القتلى من المقاتلين وعدد القتلى من المدنيين.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ مايو ،توغلت الدبابات في المنطقة الشمالية الغربية بدعم من الطائرات، بحسب السكان.

وقالت حركة حماس في بيان "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات العاملة في رفح قتلت في الأسابيع الماضية مئات المسلحين الفلسطينيين، ووجدت أنفاقا ومتفجرات ودمرت بنى تحتية عسكرية.

وكان مطلب إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على الشريط الحدودي الجنوبي بين رفح ومصر محور اهتمام جهود دولية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وحاولت الولايات المتحدة والوسيطان قطر ومصر لأشهر التوصل لهدنة لكن الجهود فشلت في التقريب بين إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق نهائي.

وهناك عقبتان رئيسيتان وهما مطلب إسرائيل بإبقاء قواتها في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين قطاع غزة ومصر، والتفاصيل الخاصة بتبادل الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

البحر الزاحف

في تحد جديد للفلسطينيين النازحين في منطقة المواصي بجنوب قطاع غزة، أبدى كثيرون قلقهم إزاء خطر الأمواج العاتية إذ غمرت المياه بعض الخيام قرب الشاطئ الأسبوع الماضي.

وقال شعبان (47 عاما)، وهو مهندس كهرباء نزح من مدينة غزة "بيكفي، بيكفي، بيكفي، الاحتلال دفعنا لحد ما وصلنا البحر، وكنا نفكر أنه أمان والأسبوع اللي فات البحر علي وفاض وسحب الخيم وهالشي ممكن يتكرر، طب وين نروح إذا صار تاني؟"



