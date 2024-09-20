فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل قرض بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا



يعتزم الاتحاد الأوروبي تمويل قرض بقيمة 35 مليار يورو(39.1مليار دولار)، بدعم من أرباح مستقبلية من أصول الروسي المجمدة، للمساعدة في تقديم دعم مالي أكثر قابلية للتنبؤ لأوكرانيا، حسب صحيفة فاينانشيال تايمز.



وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين، عن ذلك ، خلال زيارتها لكييف اليوم الجمعة.



ويعتبر القرض جزءا من خطة أوسع نطاقا بقيمة 50 مليار دولار، لمساعدة أوكرانيا والتي كانت نتاج مفاوضات مع أمريكا ودول مجموعة السبع، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت فون دير لاين، قد وصلت إلى كييف اليوم الجمعة، حاملة وعودا بتقديم دعم مستدام من جانب الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة، فيما من المتوقع أن يكون شتاء قاسيا آخر.

وقالت فون دير لاين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، مصحوبا

بصورة لها في محطة القطار "تأتي زيارتي الثامنة إلى كييف مع اقتراب موسم التدفئة ومازالت روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة".

وأضافت "سنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة. لقد أتيت إلى هنا لبحث دعم أوروبا: من الاستعداد لفصل الشتاء إلى الدفاع، والانضمام إلى مجموعة الدول السبع والتقدم بشأن القروض من المجموعة ".

ومن المقرر أن تبحث رئيسة المفوضية الأوروبية المساعدة في إمدادات الطاقة لأوكرانيا مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

كانت فون دير لاين قد صرحت قبل زيارتها "سيقدم الاتحاد الأوروبي مبلغا إضافيا بقيمة 160 مليون يورو (178 مليون دولار) إلى أوكرانيا، للمساعدة في إصلاح البنية التحتية المتضررة للطاقة وتوسيع الطاقة المتجددة وتمويل الملاجئ".

يُذكر أن روسيا ألحقت أضرارا بالغة بالفعل بالعديد من محطات الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية ، ونتيجة لهذا، تزايدت المخاوف في البلاد بشأن مواجهة شتاء ثالث بالغ الصعوبة خلال الحرب التي انطلقت في فبراير عام 2022 .