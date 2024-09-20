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أكسيوس: أمريكا تخشى قطع إسرائيل صلة البنوك الفلسطينية بالنظام المالي

9/20/2024 7:14:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر موقع أكسيوس اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة للغاية من احتمال إقدام وزير المالية الإسرائيلي على فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، في خطوة قد تسبب حالة من الفوضى في الضفة الغربية المحتلة.

من جهة أخرى
أعلن مسعفون أن القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا على الأقل في قصف بالدبابات والطائرات لمناطق في شمال ووسط قطاع غزة اليوم الجمعة، بينما تقدمت الدبابات أكثر في شمال غرب رفح بالقرب من الحدود مع مصر.

وذكر مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن قصف الدبابات الإسرائيلية أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة آخرين في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، كما قُتل ستة آخرون في غارة جوية على منزل في مدينة غزة.

وفي بلدة بيت حانون في الشمال، قال مسعفون إن ضربة إسرائيلية لسيارة قتلت وأصابت عددا من الفلسطينيين.


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