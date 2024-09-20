أكسيوس: أمريكا تخشى قطع إسرائيل صلة البنوك الفلسطينية بالنظام المالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر موقع أكسيوس اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة للغاية من احتمال إقدام وزير المالية الإسرائيلي على فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، في خطوة قد تسبب حالة من الفوضى في الضفة الغربية المحتلة.
من جهة أخرى
أعلن مسعفون أن القوات الإسرائيلية قتلت 14 فلسطينيا على الأقل في قصف بالدبابات والطائرات لمناطق في شمال ووسط قطاع غزة اليوم الجمعة، بينما تقدمت الدبابات أكثر في شمال غرب رفح بالقرب من الحدود مع مصر.
وذكر مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن قصف الدبابات الإسرائيلية أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة آخرين في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، كما قُتل ستة آخرون في غارة جوية على منزل في مدينة غزة.
وفي بلدة بيت حانون في الشمال، قال مسعفون إن ضربة إسرائيلية لسيارة قتلت وأصابت عددا من الفلسطينيين.
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