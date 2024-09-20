فرار ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة ببطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

فر ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال بإسبانيا، مفضلين فيما يبدو الهجرة غير النظامية.

وقال الكاتب العام للاتحاد التونسي لرفع الأثقال علي الزواري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التفطن الى مغادرة الرياضيين الثلاثة مقر البعثة أمس الخميس ويرجح انهم اتجهوا إلى سويسرا وفق مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الزواري أن الاتحاد فتح تحقيقات في الحادثة ومن المتوقع أن يصدر بيانا في وقت لاحق.

وتتكون بعثة تونس المشاركة في البطولة من خمسة رياضيين من بينهم فتاتين فيما غادر الذكور الثلاثة.

وهذه ليست الحادثة الأولى التي يختار فيها رياضيون تونسيون الهجرة غير النظامية عبر البحر أو بمغادرة تظاهرات دولية بمجرد وصولهم إلى إحدى دول التكتل الأوروبي بتأشيرات إقامة محدودة.