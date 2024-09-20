الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان وموناكو وبريست يستعدون للانطلاق المحلي بعد النجاح الأوروبي

تسعى أندية المتصدر وحامل اللقب وموناكو وبريست إلى البناء على البداية الموفقة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، عندما تخوض غمار المرحلة الخامسة من الفرنسي لكرة القدم نهاية الأسبوع الجاري.

وحقق باريس سان جرمان فوزا صعبا على ضيفه جيرونا الاسباني 1-0 الأربعاء، واستهل بريست مشاركته التاريخية في المسابقة القارية العريقة بالفوز على شتورم غراتس النمسوي 2-1، وبالنتيجة ذاتها ألحق موناكو الخسارة الأولى هذا الموسم برشلونة الإسباني ومدربه الجديد الألماني هانزي فليك.

وحده ليل بين رباعي فرنسا في دوري الابطال مني بالخسارة وكانت أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي بثنائية نظيفة.

ويحل باريس سان جرمان ضيفا على رينس السبت في سعيه الى فوزه الخامس تواليا وتشديد قبضته على الصدارة، بيد أنه سيواجه فريقا حقق فوزين متتاليين وعلى حساب فريقين عريقين هما رين ونانت وذلك بعدما كسب نقطة واحدة في مباراتيه الاوليين هذا الموسم.

ويحوم الشك حول مشاركة حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما مع فريق العاصمة بسبب إصابة عضلية حرمته من المشاركة أمام جيرونا، حيث حافظ خليفته الوافد الجديد الروسي ماتفي سافونوف على نظافة شباكه. الأمر ذاته بالنسبة الى المهاجم الدولي الإسباني ماركو أسنسيو الذي اضطر الى ترك أرضية الملعب أمام الفريق الكاتالوني قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق بسبب اصابة عضلية أيضا.

قمة ليون ومرسيليا

ويملك المدرب الإسباني لويس أنريكي الأسلحة اللازمة للعودة بالنقاط الثلاث بالنظر الى القوة الهجومية الضاربة بقيادة الجناحين الدوليين برادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وقلب الهجوم راندال كولو مواني إلى جانب ركيزتي الوسط وارين زاير-إيمري والإسباني فابيان رويس.

ويأمل فريق العاصمة إلى الضغط على مطارديه المباشرين مرسيليا وموناكو كونه يلعب قبلهما بـ 24 ساعة وبالتالي توسيع الفارق معهما إلى خمس نقاط.

وتنتظر مرسيليا قمة نارية أمام مضيفه ليون في ختام المرحلة الأحد، فيما يخوض موناكو اختبارا سهلا نسبيا أمام ضيفه لوهافر بعد ظهر اليوم ذاته.

وحقق مرسيليا بداية مثالية نسبيا مع مدربه الجديد الايطالي روبرتو دي تزيربي، بجمعه 10 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة، لكن السفر إلى ليون يظل تحديًا.

في فبراير الماضي، خسر مرسيليا بهدف نظيف أمام فريق في مرحلة إعادة البناء الكاملة تحت رعاية مدربه بيار ساج. يمني ليون النفس بتصحيح مساره بعد خسارتين متتاليتين وفوز وتعادل حيث يحتل المركز الثالث عشر، ما يعني أن نتيجة هذه المباراة مهمة لكلا الناديين.

وتدعو الأحداث الخطيرة التي شابت مباراة الفريقين الموسم الماضي على الملعب "الأولمبي" في مرسيليا، إلى توخي أقصى قدر من الحذر من الناحية الأمنية. ومنعت السلطات أنصار مرسيليا من السفر الى ليون.

ويبدو موناكو مرشحا للفوز عندما يستضيف لوهافر التاسع خصوصا وانه يخوض المواجهة بمعنويات عالية عقب فوزه على برشلونة المنقوص 2-1 الخميس.

بدوره، يطمح بريست مفاجأة الموسم الماضي الى استغلال فوزه التاريخي في مشاركته الاولى في المسابقة القارية العريقة لتصحيح مشواره هذا الموسم بعد اكتفائه بفوز واحد مقابل ثلاث هزائم.

ويلعب بريست مع تولوز الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم في المرحلة الماضية عندما تغلب على لوهافر 2-0 وذلك بعد تعادلين وخسارة.

ويملك ليل الثامن فرصة العودة الى سكة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات عندما يستضيف ستراسبورغ العاشر السبت.

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة نيس مع ضيفه سانت إتيان المنتشي بفوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على ليل 1-0 في ختام المرحلة الرابعة.

ويلعب السبت أيضا رين مع لنس، والأحد أنجيه مع نانت، ومونبلييه مع أوكسير.