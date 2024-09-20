سلطان بن سليّم ورئيس وزراء السنغال يبحثان تعزيز الشراكة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية الذكية، أن رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذي، سلطان أحمد بن سليّم، التقى رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو لمناقشة الشراكة الاستراتيجية وتعميقها وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية في السنغال.

وسلط الاجتماع الضوء على التزام "دي بي ورلد" المستمر بتطوير البنية التحتية في السنغال، وخاصة على استثمارها بقيمة مليار دولار أمريكي في بناء ميناء ندايان الجديد. وسيحوّل هذا المشروع التاريخي السنغال إلى بوابة رئيسية للتجارة في منطقة غرب إفريقيا، مما يولّد فرص العمل ويعزز النمو الاقتصادي ويوفر سهولة الوصول إلى السلع. وكان بناء ميناء ندايان أحد الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، 300 مليون دولار أمريكي في تحديث محطة الحاويات في ميناء داكار، الذي تديره الشركة، مما عزز سعة الميناء بشكل كبير، حيث استطاعت محطة الحاويات مناولة 800 ألف حاوية نمطية في عام 2023. وتوظف عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية في السنغال حاليًا 700 شخص، يمثل السنغاليون منهم نسبة 98٪ منهم، مما يعكس التزام الشركة بتوظيف العمالة المحلية وتنمية المجتمع.

وخلال الاجتماع، أكد بن سليّم التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بدعم مستقبل السنغال الاقتصادي، وأضاف: "نفخر بالشراكة مع حكومة السنغال في تطوير البنية التحتية للبلاد وتعزيز إمكاناتها الاقتصادية. وتأتي استثماراتنا في ميناء ندايان وميناء داكار في سياق تمكين السنغال من أن تصبح مركزاً رئيسياً للتجارة في غرب إفريقيا، مما يخلق فرصاً مستدامة للشركات والمجتمعات".

وتناول الاجتماع أيضًا مجالات أخرى للتعاون، بما في ذلك المزيد من مشاريع تطوير البنية التحتية، والتحوّل الرقمي، ومبادرات الاستدامة، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز دور السنغال في حركة التجارة العالمية.

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