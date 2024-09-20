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الذهب يسجّل سعراً قياسياً جديداً بلغ 2609 دولارات للأونصة

9/20/2024 5:32:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجّل الذهب، اليوم، سعراً قياسياً بلغ نحو 2609 دولارات للأونصة، فيما عزز احتمال خفض جديد في سعر الفائدة الأمريكية الطلب على المعدن الثمين.

وبلغ سعر الذهب 2609,74 دولارات للأونصة، بعد يومين من خفض الاحتياطي الفدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ انتشار وباء كوفيد-19، والإشارة إلى أنه قد يقر المزيد من التخفيضات.

كان
الذهب قد
حوَّم
بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة اليوم، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية، وفي ظل مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2592.17 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0309 بتوقيت غرينتش، وصعد بنحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولاراً يوم الأربعاء، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2617.30 دولاراً.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "الاتجاهات الحالية إيجابية جداً بالنسبة للذهب، وإذا استمرت هذه الظروف المواتية في السوق، فقد تصل الأسعار إلى ما بين 2600 و2800 دولار خلال 12 شهراً المقبلة".

ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

وفي الشرق الأوسط، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت متأخر أمس أعنف ضرباتها على جنوب لبنان منذ ما يقرب من عام من تبادل إطلاق النار مع حزب الله، ما يفاقم حدة الصراع بين الجانبين.

وقالت شركة بي.إم.آي في مذكرة: "من المتوقع أن تحظى أسعار الذهب بدعم جيد في الأشهر المقبلة بسبب ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات، وكذلك على خلفية التوتر الجيوسياسي المتزايد".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 31.09 دولاراً للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1086.75 دولاراً.

واستقر البلاتين عند 988.30 دولاراً، وانخفض بنحو 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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