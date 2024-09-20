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الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله الشيخ مشعل عبدالعزيز المالك الصباح

9/20/2024 5:25:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بسم الله الرحمن الرحيم

جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:

"ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مشعل عبدالعزيز المالك الصباح عن عمر يناهز 76 عاما وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العصر.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
عزاء الرجال / بالمقبرة
هاتف: 99444407
عزاء النساء / السلام قطعة 1 شارع 125 منزل 13
هاتف: 97888801
عزاء النساء السبت والأحد بعد صلاة العصر فقط".
م خ

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