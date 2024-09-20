مطوّرة علاجات مضادة للبدانة تحذر من تناولها بهدف التجميل

حذرت الباحثة سفيتلانا مويسوف، هي من العلماء الذين ساعدوا في تطوير العلاجات المضادة للبدانة، من إساءة استخدامها، مؤكدةً خطورة التعاطي مع الجيل الجديد منها على أنها أدوية سحرية أو تناولها لأسباب تجميلية.

وحصلت مويسوف، إلى جانب باحثين آخرين هما جويل هابنر ولوته بييري كنودسن، الخميس على جائزة لاسكر المرموقة التي غالبا ما تُعتبر مؤشرا محتملا لجوائز نوبل.

وقد ساعد الباحثون الثلاثة في إحداث ثورة في إدارة البدانة، وهو مرض مزمن وآفة حقيقية للصحة العامة، من خلال المساهمة في اكتشاف وتطوير أدوية تسمح بإنقاص الوزن بشكل كبير.

"أوزمبيك" و"ويغوفي" و"مونجارو" و"زيباوند"... أدوية كثيرة مخصصة لعلاج البدانة أو السكري من النوع الثاني (ارتفاع في معدلات السكر في الدم يرتبط في كثير من الأحيان بالوزن الزائد)، حققت شعبية كبيرة لدرجة أنها باتت تُستخدم أحيانا لخسارة بضعة كيلوغرامات زائدة.

وشددت سفيتلانا مويسوف (76 عاماً) على أن "النجاح الكبير يكمن في القدرة على علاج البدانة، وهذا ما يجب أن نلتزم به"، مستذكرة الآثار الجانبية لهذه الأدوية، خصوصا على الجهاز الهضمي.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، روت هذه الكيميائية وشريكها في الجائزة جويل هابنر عقوداً من الأبحاث اللازمة لتطوير هذه العلاجات.

وقال هابنر: "عندما تكون باحثاً، التوصل إلى اكتشاف يساعد الناس هو حلم"، مشيراً إلى أن هذه التطورات العلمية تساهم في زيادة الإدراك بأن "البدانة مرض في الأيض، وليست مشكلة في قوة الإرادة".

اكتشاف غير مقصود



تعود فعالية هذه الأدوية الجديدة إلى كونها تحاكي هرمونا تُفرزه الأمعاء يسمى "جي ال بي -1" (GLP-1).

وكان جويل هابنر، وهو اختصاصي في الغدد الصماء في مستشفى ماساتشوستس العام، أول من اكتشف وجود هذه الهرمون، لأول مرة لدى الأسماك في عام 1982.

وحددت سفيتلانا مويسوف التسلسل النشط لـGLP-1، وأظهرت وجوده في الأمعاء وصنعت شكلا نقيا منه.

ثم أظهرت، بالتعاون مع آخرين، أن GLP-1 يحفز إفراز الأنسولين من البنكرياس، ما يساعد على خفض مستويات الغلوكوز في الدم.

وتستذكر مويسوف أنها أيقنت على الفور "أنه سيكون علاجاً جيداً لمرض السكري".

لكن في ذلك الوقت، لم يكن أحد قد شكّ بعد في فائدة ذلك ضد البدانة.

ويقول جويل هابنر، البالغ 87 عاماً: "لم نكن نأخذ فقدان الوزن في الاعتبار"، لأن البدانة لم تكن مشكلة كبيرة في ذلك الوقت.

إضافة إلى ذلك، في الثمانينيات، "لم يكن هناك دليل علمي على أن الهرمونات تنظم الوزن"، وفق سفيتلانا مويسوف، وهي أستاذة مشاركة في جامعة روكفلر مولودة في يوغوسلافيا.

ومن باب المصادفة البحتة، أثناء إجراء تجارب سريرية كبيرة، أدرك العلماء أن المرضى الذين تناولوا العلاج كانوا يفقدون الوزن.

وقد توصل الباحثون تدريجيا إلى اكتشاف حاسم أدركوا من خلاله أن GLP-1 يبطئ إفراغ المعدة، ولكنه يعمل أيضا في الدماغ، ما يؤثر على الشعور بالشبع.

فوائد أخرى

سارعت شركات الأدوية إلى الإفادة من الاكتشاف. ولدى مجموعة "نوفو نورديسك" الصيدلانية، تغلبت الباحثة لوته بييري كنودسن على تحد كبير تمثل في أن GLP-1 يختفي في غضون دقائق في الجسم.

وقد عملت على تطوير تقنيات لجعل هذه الهرمونات تعمّر لفترة أطول في الجسم - في البداية لمدة يوم، ثم لأسبوع.

وتمت الموافقة على أول دواء للمجموعة الدنماركية يحتوي على نظير GLP-1 لأول مرة في عام 2010 في الولايات المتحدة ضد مرض السكري من النوع الثاني، ثم في عام 2014 ضد البدانة (تحت اسم ساكسيندا).

وتوالت المصادقات على هذه العلاجات التي استحالت مصدر إيرادات طائلة لشركات الأدوية.

ومن جانبه، طوّر المختبر الأمريكي "إيلاي ليلي" جزيئا يجمع بين "GLP-1" وهرمون آخر في الجهاز الهضمي، الذي يمكن، بحسب سفيتلانا مويسوف، أن يقلل من الآثار الجانبية.

وتقول مويسوف: "قد نصل إلى جيل جديد" يجمع بين هرمونات مختلفة، مضيفةً "أوزمبيك ليس بالضرورة الحل النهائي"، لكنه "مهّد الطريق".

وثمة آفاق واعدة للمستقبل ترتبط بالتأثيرات المحتملة لـGLP-1 على مجموعة من الأمراض الأخرى. وقد جرى الترخيص بالفعل لأحد الجزيئات كعلاج لنوبات القلب والأوعية الدموية.

لكن الباحثين يستكشفون العديد من السبل الأخرى، وسط دراسات كثيرة، ويشمل ذلك حالات بينها توقف التنفس أثناء النوم، والإدمان، وأمراض الكلى والكبد أو حتى أمراض الأعصاب (مرض باركنسون، ومرض الزهايمر).

ويقول جويل هابنر: "إنه أمر استثنائي"، مشيرا على وجه الخصوص إلى عمل GLP-1 في الدماغ.

وبالنسبة إلى سفيتلانا مويسوف، يمهد GLP-1 الطريق لفكرة أن الدواء ليس مخصصاً لمرض واحد فقط.

وتقول: "حتى الآن، كان يقال إن الدواء الواحد يعالج مرضاً واحداً"، أما "اليوم فنرى أن GLP-1 لديه مجموعة واسعة من الفوائد الصحية".