لامين يامال يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

ما يزال لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني الواعد لكرة القدم، يرفض التوقف عن صناعة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة، عقب تسجيله هدف ناديه الوحيد خلال لقائه مع موناكو الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز يامال هدف برشلونة خلال خسارته 1 / 2 أمام موناكو أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة لدوري الأبطال، مما جعله ثاني أصغر على الإطلاق يهز الشباك في المسابقة القارية.

وتمكن يامال من التسجيل في عمر 17 عاما و68 يوما، ليصبح أكبر بأربعة أسابيع فقط من أنسو فاتي، لاعب برشلونة، الذي جلس على مقاعد البدلاء في اللقاء، صاحب الرقم القياسي كأصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة العريقة

وأصبح يامال خامس لاعب تحت 18 عاما يسجل لبرشلونة في المسابقة، بعد بويان كركيتش وبيدري ومارك جويو، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للنادي اليوم الجمعة.

كما شهد اللقاء، الذي جرى بملعب (لويس الثاني)، تحطيم يامال رقما قياسيا، بعدما بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ دوري الأبطال دون سن الـ 18 عاما.

وخاض يامال مباراته الـ 11 في مسيرته بالبطولة، ليفض شراكته مع كل من يوري تيليمانس وجود بيلينجهام ووارن زاير إيمري.

وستكون الفرصة مواتية بشدة أمام لامين يامال لتعزيز رقمه القياسي في المسابقة إلى أبعد من ذلك بكثير، لاسيما وأنه لن يكمل عامه الـ 18 قبل تموز/يوليو المقبل.