هانزي فليك مدرب برشلونة: طرد جارسيا تسبب في تغير الأمور أمام موناكو

دعا هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بضرورة مواجهة التحديات دائما،وذلك عقب خسارة فريقه 1 / 2 أمام مضيفه موناكو الفرنسي، أمس الخميس، بالجولة الافتتاحية لمرحلة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واضطر برشلونة للعب بعشرة لاعبين على مدار أكثر من 85 دقيقة، عقب حصول لاعبه إريك جارسيا على البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، الذي جرى بملعب (لويس الثاني)، بعد تعمده عرقلة الياباني تاكومي مينامينو، موناكو وهو في وضع انفراد بالألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الكتالوني.

وقال فليك في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لبرشلونة اليوم الجمعة "الطرد تسبب في تغير الأمور تماما في المباراة".

كما اعترف فليك بأن موناكو "استحق الفوز" بعد أن سجل لاعبه الشاب جورج إيلينيخينا هدف الفوز للفريق في الشوط الثاني.

وأعرب مدرب برشلونة عن تطلعه إلى الأمام رغم الهزيمة، حيث قال "ينبغي علينا أن ننظر إلى ما حدث، ولكن يجب أن نكون فخورين على الرغم من حالة الإحباط التي نشعر بها. يتعين علينا الآن التركيز على التحدي القادم لنا بعد غد الأحد".

ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه فياريال في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، حيث يطمع في مواصلة انطلاقته المثالية بالمسابقة هذا الموسم، عقب فوزه في لقاءاته الخمسة الأولى، ليتربع على القمة منفردا، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

يذكر أن المواجهة المقبلة لبرشلونة في دوري الأبطال ستكون أمام ضيفه يونج بويز السويسري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.