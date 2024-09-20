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تصدي رايا الخارق لركلة جزاء أتالانتا.. لحظة أنقذت أرسنال في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

9/20/2024 5:18:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خطف دافيد رايا، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، الأضواء بتصديه الخارق لركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل السلبي 0/0.

انطلقت المباراة في أجواء مثيرة، حيث كان الفريقان يسعيان لتحقيق بداية قوية في مرحلة المجموعات.

وفي الدقيقة 50، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أتالانتا، مما أتاح الفرصة لفريق أتالانتا للتقدم في النتيجة.

تقدم ماتيو ريتيجي لتنفيذ ركلة الجزاء، وهو لاعب معروف بقوته ودقته في التسديد، ومع توقع الجماهير لتحقيق أتالانتا الهدف الأول، أظهر دافيد رايا مستوى استثنائيًا من التركيز والذكاء، حيث توقع الاتجاه الصحيح للتسديدة وتصدى لها ببراعة.

بعد التصدي الأول، ارتدت الكرة إلى ريتيجي مجددًا، الذي حاول استغلال الفرصة من خلال تسديدة رأسية مباشرة، لكن رايا، الذي كان في حالة تأهب قصوى، أظهر سرعة رد فعل مذهلة وتمكن من التصدي لهذه الكرة أيضًا، مما دفع الجماهير في الملعب للاحتفاء بأدائه المذهل.

أثارت هذه اللحظة إعجاب جميع الحضور، حيث كانت تُظهر ليس فقط مهارات رايا الفردية، بل أيضًا إصراره على الحفاظ على نظافة شباكه.

وبعد المباراة، عبّر مدرب أرسنال عن فخره بأداء الحارس، مؤكدًا أن التصدي لركلة الجزاء كان نقطة تحول في المباراة.

ويأتي هذا الأداء بعد سلسلة من المباريات القوية التي قدمها رايا مع أرسنال، مما يعكس تطور مستواه منذ انضمامه إلى الفريق اللندني، وقد أظهر قدرته على التعامل مع المواقف الحرجة، مما يجعله أحد أبرز حراس المرمى في إنجلترا.

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