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ترامب: إسرائيل ستزول من الوجود خلال عامين إذا فازت هاريس

9/20/2024 5:18:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن إسرائيل ستزول من الوجود خلال عامين إذا فازت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأوضح ترامب، أمس، إنه إذا خسر انتخابات الخامس من نوفمبر أمام هاريس، فإن المسؤولية ستقع جزئياً على الناخبين اليهود.

وفي أثناء حديثه أمام القمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في واشنطن، تحسر الرئيس السابق بسبب تراجع الأصوات المؤيدة له مقارنة مع هاريس بين اليهود الأمريكيين.

وقال إنه من المرجَّح أن تزول إسرائيل من الوجود في غضون عامين إذا فازت هاريس في الانتخابات، وسيكون اليهود مسؤولين جزئياً عن هذه النتيجة؛ لأنهم يميلون إلى التصويت للديمقراطيين.

وأضاف: «إذا لم أفز بهذه الانتخابات، سيكون لليهود يد في ذلك إذا حدث لأنه إذا صوت 40 بالمئة، أعني 60 بالمئة من الناس للعدو، فإن إسرائيل في رأيي ستزول من الوجود في غضون عامين».

وكان ترامب يشير لاستطلاع قال إنه أظهر أن هاريس حصلت على 60 بالمئة من الأصوات بين اليهود الأمريكيين.

كما عبَّر عن استيائه من حصوله على أقل من 30 بالمئة من الأصوات بين اليهود الأمريكيين في انتخابات 2016 التي فاز بها، وانتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

ولم يتضح ما هو الاستطلاع الذي استشهد به الرئيس السابق، لكن استطلاع رأي حديثاً أجراه مركز بيو للأبحاث وجد أن اليهود الأمريكيين يفضلون هاريس على ترامب، بنسبة 65 بالمئة مقابل 34 بالمئة.

وأدلى ترامب بتعليقات مماثلة في قمة منفصلة بواشنطن في وقت سابق من أمس الخميس، وكانت مخصصة لمحاربة معاداة السامية في الولايات المتحدة.

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