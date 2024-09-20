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بلغاريا تنفي علاقتها بتصنيع أجهزة البيجر المستخدمة في هجوم لبنان

9/20/2024 5:18:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد جهاز الأمن البلغاري، اليوم، أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) في بلغاريا من تلك التي استخدمت في هجوم لبنان.

وقالت السلطات البلغارية، أمس، إن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقاً في احتمال وجود صلة لإحدى الشركات ببيع أجهزة البيجر لجماعة حزب الله اللبنانية التي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم متزامن.

كان جهاز الأمن في بلغاريا قد أوضح، أمس، أنه سيحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) لجماعة حزب الله اللبنانية التي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم منسق.

وقالت وكالة أمن الدولة البلغارية، في بيان، إنها تعمل مع وزارة الداخلية للتحقيق في دور شركة مسجلة في الدولة، دون تسميتها.

وذكرت تقارير إعلامية بلغارية أن شركة نورتا جلوبال المحدودة، ومقرها صوفيا، سهّلت بيع أجهزة البيجر التي انفجرت في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أربعة آلاف آخرين.

وأظهر تحليل أجرته رويترز لصور لأجهزة بيجر مدمرة أن تصميمها يتوافق مع أجهزة الاتصال اللاسلكي التي تصنعها شركة جولد أبوللو التايوانية.

وقالت جولد أبويلو، أول من أمس، إن أجهزة البيجر صنعتها شركة بي.إيه.سي للاستشارات، ومقرها بودابست.

لكن موقع «تيليكس» المجري الإخباري قال إن نورتا سهّلت البيع بالفعل، نقلاً عن مصادر.

وقالت وكالة أمن الدولة إنها لم ترصد أي شحنات من أجهزة البيجر المشتبه بها على الأراضي البلغارية.

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