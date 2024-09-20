Friday, 20 September 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف لمناقشة دعم أوكرانيا

9/20/2024 5:18:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، أنها وصلت إلى كييف لمناقشة دعم أوروبا لأوكرانيا والاستعداد لفصل الشتاء وشؤون الدفاع ومدى إحراز تقدم في قروض مجموعة السبع.

وكتبت على منصة «إكس»: «زيارتي الثامنة إلى كييف تأتي مع قرب بدء موسم التدفئة واستمرار روسيا في استهداف البنية التحتية للطاقة».

وأعلنت، أمس، أنه سيتم تخصيص 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأوكرانيا في هذا الشتاء.

ودمرت روسيا بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا قدرتها نحو تسعة جيجاوات قالت فون دير لاين إنها «تعادل الطاقة في دول البلطيق الثلاث».

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استعادة القدرة على توليد 2.5 غيغاوات من الكهرباء، وسيعمل على زيادة الصادرات لتزويد أوكرانيا بنحو اثنين غيغاوات من الكهرباء.

وستلتقي فون دير لاين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين.

MENAFN20092024000110011019ID1108695894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث