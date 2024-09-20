رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف لمناقشة دعم أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، أنها وصلت إلى كييف لمناقشة دعم أوروبا لأوكرانيا والاستعداد لفصل الشتاء وشؤون الدفاع ومدى إحراز تقدم في قروض مجموعة السبع.

وكتبت على منصة «إكس»: «زيارتي الثامنة إلى كييف تأتي مع قرب بدء موسم التدفئة واستمرار روسيا في استهداف البنية التحتية للطاقة».

وأعلنت، أمس، أنه سيتم تخصيص 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأوكرانيا في هذا الشتاء.

ودمرت روسيا بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا قدرتها نحو تسعة جيجاوات قالت فون دير لاين إنها «تعادل الطاقة في دول البلطيق الثلاث».

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى استعادة القدرة على توليد 2.5 غيغاوات من الكهرباء، وسيعمل على زيادة الصادرات لتزويد أوكرانيا بنحو اثنين غيغاوات من الكهرباء.

وستلتقي فون دير لاين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين.