أنور قرقاش: زيارة محمد بن زايد للولايات المتحدة تاريخية عنوانها المستقبل وهدفها تعزيز العلاقات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ الاثنين المقبل، هي زيارة تاريخية عنوانها المستقبل وهدفها تعزيز العلاقات.
وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه في «إكس»: «يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، الاثنين، زيارة تاريخية مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية».
وأضاف: «زيارة عنوانها المستقبل وهدفها الأساسي تعزيز العلاقات والتعاون والشراكات الاقتصادية والتكنولوجية»، منوهاً بأن «الإمارات عقدت العزم على أن تكون شريكاً فاعلاً في التطور التكنولوجي العالمي».
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