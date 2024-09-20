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أنور قرقاش: زيارة محمد بن زايد للولايات المتحدة تاريخية عنوانها المستقبل وهدفها تعزيز العلاقات

9/20/2024 5:18:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ الاثنين المقبل، هي زيارة تاريخية عنوانها المستقبل وهدفها تعزيز العلاقات.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه في «إكس»: «يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، الاثنين، زيارة تاريخية مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف: «زيارة عنوانها المستقبل وهدفها الأساسي تعزيز العلاقات والتعاون والشراكات الاقتصادية والتكنولوجية»، منوهاً بأن «الإمارات عقدت العزم على أن تكون شريكاً فاعلاً في التطور التكنولوجي العالمي».

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