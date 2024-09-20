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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

9/20/2024 4:57:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 9 (كونا) --

العشرون من سبتمبر
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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتأسيس شركة المواصلات الكويتية برأسمال قدره مليون دينار كويتي.
1991 - الكويت والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية دفاعية مدتها عشر سنوات بشأن التعاون الدفاعي بين البلدين تضمنت بنودها الدفاع عن سيادة واستقلال الكويت من أي اعتداء خارجي ونشر السلام والاستقرار لعموم دول الخليج.
1994 - الكويت توقع اتفاقية الأمان النووي التي تم اعتمادها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وتهدف إلى الحفاظ على مستوى رفيع من الأمان في المحطات الذرية.
2000 - الرامي فهيد الديحاني يحرز الميدالية الأولمبية الأولى للكويت بعدما حصل على المركز الثالث في مسابقة الحفرة المزدوجة الدبل تراب ضمن دورة الألعاب الأولمبية ال27 التي جرت منافساتها في مدينة سيدني الأسترالية.
2001 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتخب الكويت عضوا في مجلس محافظيها وهو أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام وتمت عملية الانتخاب في اجتماعات المؤتمر العام في دورته ال45 في فيينا.
2002 - وزارة المواصلات تقر أكبر عملية تخفيض لأسعار الاتصالات الدولية في تاريخها بلغت مع بعض الدول أكثر من نسبة 70 في المئة لتصبح أسعار المكالمات الدولية في الكويت الأقل من بين دول منطقة الخليج العربي.
2010 - الكويت وروسيا الاتحادية توقعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية مدتها خمس سنوات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النووية.
2010 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقرض كينيا 900ر5 مليون دينار (نحو 700ر17 مليون دولار) لرفع كفاءة خدمات النقل وسلامة حركة المرور.
2018 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع الأردن اتفاقية ثنائية لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق بجدولة 17 قرضا قيمتها الإجمالية 7ر300 مليون دولار.
2021 - الكويت تترأس الدورة ال65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة منذ انضمامها إلى الوكالة قبل أكثر من خمسة عقود ويعد المؤتمر أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة.
2022 - الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية تعلن رصد زلزال بقوة 3ر3 وفق مقياس (ريختر) وقع في جنوب شرق منطقة العبدلي شمالي البلاد.
2023 - وزارة النفط تعلن فوز الكويت للمرة الأولى بأربعة مقاعد في اللجان التنفيذية والتابعة لمجلس البترول العالمي للفترة بين عامي 2023 و2026 في انتخابات عقدت بمدينة كالغاري الكندية.(النهاية)

م ب ر / ن س ن




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