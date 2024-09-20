حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 9 (كونا) --
العشرون من سبتمبر
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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتأسيس شركة المواصلات الكويتية برأسمال قدره مليون دينار كويتي.
1991 - الكويت والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية دفاعية مدتها عشر سنوات بشأن التعاون الدفاعي بين البلدين تضمنت بنودها الدفاع عن سيادة واستقلال الكويت من أي اعتداء خارجي ونشر السلام والاستقرار لعموم دول الخليج.
1994 - الكويت توقع اتفاقية الأمان النووي التي تم اعتمادها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وتهدف إلى الحفاظ على مستوى رفيع من الأمان في المحطات الذرية.
2000 - الرامي فهيد الديحاني يحرز الميدالية الأولمبية الأولى للكويت بعدما حصل على المركز الثالث في مسابقة الحفرة المزدوجة الدبل تراب ضمن دورة الألعاب الأولمبية ال27 التي جرت منافساتها في مدينة سيدني الأسترالية.
2001 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتخب الكويت عضوا في مجلس محافظيها وهو أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام وتمت عملية الانتخاب في اجتماعات المؤتمر العام في دورته ال45 في فيينا.
2002 - وزارة المواصلات تقر أكبر عملية تخفيض لأسعار الاتصالات الدولية في تاريخها بلغت مع بعض الدول أكثر من نسبة 70 في المئة لتصبح أسعار المكالمات الدولية في الكويت الأقل من بين دول منطقة الخليج العربي.
2010 - الكويت وروسيا الاتحادية توقعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية مدتها خمس سنوات بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النووية.
2010 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقرض كينيا 900ر5 مليون دينار (نحو 700ر17 مليون دولار) لرفع كفاءة خدمات النقل وسلامة حركة المرور.
2018 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع الأردن اتفاقية ثنائية لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق بجدولة 17 قرضا قيمتها الإجمالية 7ر300 مليون دولار.
2021 - الكويت تترأس الدورة ال65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة منذ انضمامها إلى الوكالة قبل أكثر من خمسة عقود ويعد المؤتمر أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة.
2022 - الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية تعلن رصد زلزال بقوة 3ر3 وفق مقياس (ريختر) وقع في جنوب شرق منطقة العبدلي شمالي البلاد.
2023 - وزارة النفط تعلن فوز الكويت للمرة الأولى بأربعة مقاعد في اللجان التنفيذية والتابعة لمجلس البترول العالمي للفترة بين عامي 2023 و2026 في انتخابات عقدت بمدينة كالغاري الكندية.(النهاية)
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