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البنك الدولي يقر تمويلا إضافيا بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مبادرة (القرن الافريقي) في جيبوتي

9/20/2024 4:57:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 9 (كونا) -- وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مبادرة (القرن الافريقي) التي تحمل عنوان (مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي) في جيبوتي.
وذكر البنك الدولي في بيان صحفي مساء أمس الخميس ان التمويل الجديد سيدعم جهود توسعة نطاق المشروع الأصلي الذي تبلغ تكلفته 70 مليون دولار وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2021 لتعزيز الربط الإقليمي والقدرة على الصمود والمرونة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ووسائل النقل والمواصلات والانتقال وتأمينها لسكان جيبوتي على طول الممر الجنوبي بين جيبوتي وأديس أبابا.
واضاف البيان ان هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة أوسع نطاقا للتكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي تشمل جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال مشيرا الى ان مبادرة القرن الأفريقي التي أطلقت في عام 2019 تهدف إلى تعميق التكامل الإقليمي وتعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة.
وقال ان التمويل الجديد سيدعم كذلك الجهود الرامية إلى رفع كفاءة ثلاثة قطاعات في طريق الممر الجنوبي وتحسينها وإدارتها وصيانتها كما سيمول الأنشطة التي تستهدف دعم تسهيل حركة النقل والعبور (ترانزيت) لتعزيز التكامل الإقليمي وتقديم المساعدة الفنية لحكومة جيبوتي.
ومن جهته قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اوسمان ديون في البيان ان هذا التمويل سيساعد جيبوتي على تعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها.
واضاف ديون ان المشروع سيسهم بقوة في جهود جيبوتي لتحقيق رؤيتها لعام 2035 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشمول الاجتماعي.
واكد البيان ان أهمية موقع جيبوتي الاستراتيجي ازداد عند ملتقى طرق التجارة الإقليمية وخدمات الربط بين شبكات الطرق بصورة ملحوظة خلال العقد الماضي نظرا لموقعها في منطقة القرن الأفريقي وإطلالها على البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن.
وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في جيبوتي من 19 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها نحو 401 مليون دولار وتركز هذه المحفظة على التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والتنمية الريفية والحضرية وتحديث الإدارة العامة والتنمية الرقمية وتدعيم الحوكمة والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص مع التركيز على النساء والشباب. (النهاية)

ا م م / ط م ا



MENAFN20092024000071011013ID1108695761

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