البنك الدولي يقر تمويلا إضافيا بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مبادرة (القرن الافريقي) في جيبوتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 20 - 9 (كونا) -- وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مبادرة (القرن الافريقي) التي تحمل عنوان (مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي) في جيبوتي.
وذكر البنك الدولي في بيان صحفي مساء أمس الخميس ان التمويل الجديد سيدعم جهود توسعة نطاق المشروع الأصلي الذي تبلغ تكلفته 70 مليون دولار وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2021 لتعزيز الربط الإقليمي والقدرة على الصمود والمرونة وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية ووسائل النقل والمواصلات والانتقال وتأمينها لسكان جيبوتي على طول الممر الجنوبي بين جيبوتي وأديس أبابا.
واضاف البيان ان هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة أوسع نطاقا للتكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي تشمل جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال مشيرا الى ان مبادرة القرن الأفريقي التي أطلقت في عام 2019 تهدف إلى تعميق التكامل الإقليمي وتعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة.
وقال ان التمويل الجديد سيدعم كذلك الجهود الرامية إلى رفع كفاءة ثلاثة قطاعات في طريق الممر الجنوبي وتحسينها وإدارتها وصيانتها كما سيمول الأنشطة التي تستهدف دعم تسهيل حركة النقل والعبور (ترانزيت) لتعزيز التكامل الإقليمي وتقديم المساعدة الفنية لحكومة جيبوتي.
ومن جهته قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اوسمان ديون في البيان ان هذا التمويل سيساعد جيبوتي على تعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها.
واضاف ديون ان المشروع سيسهم بقوة في جهود جيبوتي لتحقيق رؤيتها لعام 2035 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشمول الاجتماعي.
واكد البيان ان أهمية موقع جيبوتي الاستراتيجي ازداد عند ملتقى طرق التجارة الإقليمية وخدمات الربط بين شبكات الطرق بصورة ملحوظة خلال العقد الماضي نظرا لموقعها في منطقة القرن الأفريقي وإطلالها على البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن.
وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في جيبوتي من 19 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها نحو 401 مليون دولار وتركز هذه المحفظة على التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والتنمية الريفية والحضرية وتحديث الإدارة العامة والتنمية الرقمية وتدعيم الحوكمة والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص مع التركيز على النساء والشباب. (النهاية)
ا م م / ط م ا
MENAFN20092024000071011013ID1108695761
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