مزاد التمور في الإحساء.. سوق جاذبة للمستثمرين والمهتمين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الشمري (تحقيق مصور)
الرياض - 20 - 9 (كونا) -- على مر العصور اشتهرت الأحساء شرقي السعودية بالعديد من أنواع التمور المميزة ما جعل سوقها السنوية قبلة للمستثمرين والزوار المهتمين بالتمور داخل المملكة وخارجها.
وتكمن أهمية مزاد التمور في موسم صرام الاحساء 2024 الذي يستمر حتى شهر اكتوبر المقبل في وجود أكبر واحات النخيل في العالم بمدينة الاحساء التي تضم نحو 5ر2 مليون نخلة وتنتج سنويا ما يتجاوز 200 ألف طن من أجود أنواع التمور تشمل 127 صنفا.
ويسهم مزاد التمور في تحويل التمر من منتج
زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي إلى جانب كونه من أهم الركائز الأساسية لإبراز أبعاد إنتاج التمور في أهم وأكبر المحافظات السعودية المنتجة للتمور على المستويين المحلي والإقليمي.
وتشتهر الإحساء بالعديد من أنواع التمور بينها (الإخلاص) الذي يعد من أجود الأنواع ويتميز بمذاقه ونكهته الفريدة بالإضافة إلى (الشيشي) و(الرزيز) اللذين يتمتعان بشكل وطعم مميز. (النهاية)
خ ن ش / ط م ا
MENAFN20092024000071011013ID1108695759
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