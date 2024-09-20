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مزاد التمور في الإحساء.. سوق جاذبة للمستثمرين والمهتمين

9/20/2024 4:57:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري (تحقيق مصور)
الرياض - 20 - 9 (كونا) -- على مر العصور اشتهرت الأحساء شرقي السعودية بالعديد من أنواع التمور المميزة ما جعل سوقها السنوية قبلة للمستثمرين والزوار المهتمين بالتمور داخل المملكة وخارجها.
وتكمن أهمية مزاد التمور في موسم صرام الاحساء 2024 الذي يستمر حتى شهر اكتوبر المقبل في وجود أكبر واحات النخيل في العالم بمدينة الاحساء التي تضم نحو 5ر2 مليون نخلة وتنتج سنويا ما يتجاوز 200 ألف طن من أجود أنواع التمور تشمل 127 صنفا.
ويسهم مزاد التمور في تحويل التمر من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي إلى جانب كونه من أهم الركائز الأساسية لإبراز أبعاد إنتاج التمور في أهم وأكبر المحافظات السعودية المنتجة للتمور على المستويين المحلي والإقليمي.
وتشتهر الإحساء بالعديد من أنواع التمور بينها (الإخلاص) الذي يعد من أجود الأنواع ويتميز بمذاقه ونكهته الفريدة بالإضافة إلى (الشيشي) و(الرزيز) اللذين يتمتعان بشكل وطعم مميز. (النهاية)

خ ن ش / ط م ا



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