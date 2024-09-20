الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله الشيخ مشعل عبدالعزيز المالك الصباح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 9 (كونا) -- بسم الله الرحمن الرحيم
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
"ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ مشعل عبدالعزيز المالك الصباح عن عمر يناهز 76 عاما وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة العصر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
عزاء الرجال / بالمقبرة
هاتف: 99444407
عزاء النساء / السلام قطعة 1 شارع 125 منزل 13
هاتف: 97888801
عزاء النساء السبت والأحد بعد صلاة العصر فقط".(النهاية)
م خ
MENAFN20092024000071011013ID1108695758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.