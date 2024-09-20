شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة تبة النويري شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.
واستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد المنازل وسط مدينة غزة، مثلما أصيب عدة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على شارع السلطان في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
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