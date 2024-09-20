شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة



كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج إيلياء في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.



واستشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد المنازل وسط مدينة غزة، مثلما أصيب عدة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.



كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على شارع السلطان في بيت حانون شمالي قطاع غزة.