فيشر تشارك رؤاها حول مستقبل قطاع البناء والإنشاءات في منتدى الخبراء الدولي

MENAFN - AETOSWire) استضافت مجموعة شركات "فيشر" (Fischer)، وهي شركة ألمانية شهيرة مصنعة متعددة الجنسيات ومتخصصة في منتجات التثبيت في قطاع البناء والتشييد والأعمال اليدوية، منتدى الخبراء الدولي الثاني في فندق "إتش هوتيل" بشارع الشيخ زايد في دبي. وجمع الحدث أبرز قادة القطاع والشركاء والخبراء لاستكشاف التطورات في مجال البناء، مسلطاً الضوء على الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.

وشدد المنتدى على التزام "فيشر" بممارسات البناء المستدام. وتعرّف الحاضرون على أحدث حلول الشركة الصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع الجهود العالمية المبذولة للحد من الأثر البيئي الذي يخلفه هذا القطاع. وفي هذاالصدد، قال الدكتور رونالد ميهالا من شركة "فيشر": "يسرنا استضافة منتدى الخبراء الدولي في دبي، وهي المدينة المعروفة بتطلعاتها التي تبشّر بآفاق واعدة ونمو مستقبلي"، وأضاف: "تكرس شركة 'فيشر' جهودها لقيادة مستقبل البناء والإنشاءات من خلال الابتكار والرقمنة والاستدامة".

وأكدت "فيشر"، المشغلة لـ52 شركة فرعية ويعمل لديها أكثر من 4,700 موظف، على التزامها بالنمو المستدام والتوسع حول العالم. وركز المنتدى بشكل رئيسي على أهمية الابتكار والرقمنة، كونهما المحركين المستقبليين لقطاع الإنشاءات. وقد ناقش المتحدثون أحدث التقنيات وتطبيقاتها. وشملت أبرز العناوين ما يلي:



الدكتور رونالد ميهالا والدكتور أوليفر غيبيغ حول تكامل نمذجة معلومات المباني : عرض الدكتوران كيف تستفيد شركة "فيشر" من نمذجة معلومات المباني لتحسين سبل التعاون والحد من الهدر وتسهيل إدارة المشاريع على مستوى العالم.

البروفيسور كونراد بيرغميستر حول مستقبل البناء : تناول أهمية التقنيات الناشئة كمحفزات لتطوير بيئات بناء أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة. البروفيسور أشرف بده والدكتور ماتي توث حول إصلاح الهياكل وتقويتها : قدّم البروفيسور بده أساليب مبتكرة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة. ومن جهته، قدّم الدكتور توث حلول "فيشر" القائمة على ألياف الكربون، مسلطًا الضوء على برمجية "رينفورس-فيكس" REINFORCE-FIX التي تعمل على تعديل هذه البنى التحتية وتحديثها.

كما كشف المنتدى النقاب عن أحدث منتجات "فيشر" المصممة لتلبية احتياجات قطاع البناء المتنامية، مسلطاً الضوء على الاستدامة والكفاءة ودمج التقنيات المتقدمة. وأكدت الفعالية على دور "فيشر" كشركة رائدة عالمية تلتزم بتوفير حلول تطلعية لمواجهة تحديات المستقبل.