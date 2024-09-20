فيشر تشارك رؤاها حول مستقبل قطاع البناء والإنشاءات في منتدى الخبراء الدولي

(MENAFN
- AETOSWire) استضافت مجموعة شركات "فيشر" (Fischer)، وهي شركة ألمانية شهيرة مصنعة متعددة الجنسيات ومتخصصة في منتجات التثبيت في قطاع البناء والتشييد والأعمال اليدوية، منتدى الخبراء الدولي الثاني في فندق "إتش هوتيل" بشارع الشيخ زايد في دبي. وجمع الحدث أبرز قادة القطاع والشركاء والخبراء لاستكشاف التطورات في مجال البناء، مسلطاً الضوء على الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.
وشدد المنتدى على التزام "فيشر" بممارسات البناء المستدام. وتعرّف الحاضرون على أحدث حلول الشركة الصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع الجهود العالمية المبذولة للحد من الأثر البيئي الذي يخلفه هذا القطاع. وفي هذاالصدد، قال الدكتور رونالد ميهالا من شركة "فيشر": "يسرنا استضافة منتدى الخبراء الدولي في دبي، وهي المدينة المعروفة بتطلعاتها التي تبشّر بآفاق واعدة ونمو مستقبلي"، وأضاف: "تكرس شركة 'فيشر' جهودها لقيادة مستقبل البناء والإنشاءات من خلال الابتكار والرقمنة والاستدامة".
وأكدت "فيشر"، المشغلة لـ52 شركة فرعية ويعمل لديها أكثر من 4,700 موظف، على التزامها بالنمو المستدام والتوسع حول العالم. وركز المنتدى بشكل رئيسي على أهمية الابتكار والرقمنة، كونهما المحركين المستقبليين لقطاع الإنشاءات. وقد ناقش المتحدثون أحدث التقنيات وتطبيقاتها. وشملت أبرز العناوين ما يلي:
الدكتور رونالد ميهالا والدكتور أوليفر غيبيغ حول تكامل نمذجة معلومات المباني : عرض الدكتوران كيف تستفيد شركة "فيشر" من نمذجة معلومات المباني لتحسين سبل التعاون والحد من الهدر وتسهيل إدارة المشاريع على مستوى العالم.
البروفيسور كونراد بيرغميستر حول مستقبل البناء : تناول أهمية التقنيات الناشئة كمحفزات لتطوير بيئات بناء أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.
البروفيسور أشرف بده والدكتور ماتي توث حول إصلاح الهياكل وتقويتها : قدّم البروفيسور بده أساليب مبتكرة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة. ومن جهته، قدّم الدكتور توث حلول "فيشر" القائمة على ألياف الكربون، مسلطًا الضوء على برمجية "رينفورس-فيكس" REINFORCE-FIX التي تعمل على تعديل هذه البنى التحتية وتحديثها.
كما كشف المنتدى النقاب عن أحدث منتجات "فيشر" المصممة لتلبية احتياجات قطاع البناء المتنامية، مسلطاً الضوء على الاستدامة والكفاءة ودمج التقنيات المتقدمة. وأكدت الفعالية على دور "فيشر" كشركة رائدة عالمية تلتزم بتوفير حلول تطلعية لمواجهة تحديات المستقبل.
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