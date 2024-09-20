Sambanova Systems وsolidus AI Tech يتعاونان لإدخال الذكاء الاصطناعي عالي السرعة إلى عالم الويب 3.0

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت SambaNova Systems ، الشركة المتخصَّصة في حلول الذكاء الاصطناعي التي تمتلك النماذج الأسرع والشرائح الأكثر تقدمًا، عن عقد شراكة مع Solidus AI Tech لإحداث ثورة في قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الويب 3.0. سيُسهِّم هذا التعاون في توفير سرعات لا مثيل لها فيما يتعلق بالاستدلال بالذكاء الاصطناعي والضبط الدقيق من SambaNova Cloud لسوق Solidus AI Tech ومركز بيانات HPC الخاص بها في أوروبا.

سيُشكِّل مركز البيانات ركيزةً أساسية في دعم الشركات التي تعمل بتقنية الويب 3.0 والويب 2.0 من خلال خدمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي الأسرع في العالم. من المزمع أن ينطلق سوق الذكاء الاصطناعي في سبتمبر المقبل، وسيوفر بيئة عالية الأداء وقابلة للتطوير للوصول إلى نماذج وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ستُمكِّن SambaNova Cloud إجراء عمليات الذكاء الاصطناعي بسلاسة في السوق، بما في ذلك الضبط الدقيق للنماذج والاستدلال في الوقت الفعلي وإنشاء منصَّة مبتكرة للشركات والمطورين على حد سواء.

صرَّح Paul Farhi، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Solidus AI Tech قائلاً: "بتكاتف القوى بين Solidus AI Tech وSambaNova Systems، سيشهد مشهد الذكاء الاصطناعي قفزة كبيرة إلى الأمام". بالنسبة لمطوِّري الذكاء الاصطناعي والشركات وعشاق الويب 3.0، يمثل سوق Solidus AI Tech AI الخطوة التالية في تطوُّر إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وأدائه."

ومن جانبه، قال Su Le، كبير مسؤولي التطوير في شركة SambaNova Systems: "يحدث التقارب بين الذكاء الاصطناعي والويب 3 ثورة في المشهد الرقمي، ويسرُّنا أن نكون في طليعة هذا التحوُّل". "تُمكِّننا الشراكة مع Solidus AI Tech من توسيع مجتمعنا المبتكر وإطلاق العنان لإمكانيات جديدة في مجال الذكاء اللامركزي."

سيسهِّم هذا التكامل في خلق حلول الذكاء الاصطناعي الأسرع والأكثر كفاءة عبر الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والترفيه. باستخدام SambaNova Cloud، سيعمل سوق Solidus AI Tech على تخصيص إمكانية الوصول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات التأثير العالي، مما يسمح للشركات بإطلاق العنان لإمكانات النمو الحقيقية من خلال الذكاء الاصطناعي.

قبل الإذعان بالإطلاق، ستفتح شركة Solidus AI Tech التسجيل المبكر لسوق الذكاء الاصطناعي. سيحصل أول 5000 مُسجِّل على مزايا حصرية. سيتم الإعلان عن التفاصيل في مؤتمر TOKEN2049 في سنغافورة في 18 سبتمبر 2024.

نبذة عن SambaNova Cloud

تتوفَّر SambaNova Cloud، التي تقدم أداء استدلال قياسي من طراز رفيع على Llama 3.1 8B و70B و405B، الآن كخدمة تُمكِّن المطورين من تصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بكل سهولة. وبإتاحة هذه الخدمة للتطوير، قطعت SambaNova شوطًا كبيرًا في تطوير الأشياء الممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يحتاج المطورون إلى استخدام أفضل النماذج المتوفِّرة وأكثرها كفاءة، ومع ذلك فإن عددًا قليلًا من مُقدِّمي الخدمات يمكنهم تشغيل نموذج 405B الرائد على الإطلاق. لا يمكن لأي مُقدِّم خدمات آخر أن يقترب من أداء الاستدلال الذي لا يضاهى الذي تقدِّمه SambaNova.

نبذة عن Solidus AI Tech

أنشأت Solidus مركز بيانات للحوسبة عالية الأداء (HPC) صديق للبيئة على مساحة 8000 قدم مربع في أوروبا. $AITECH، أول رمز مميز للبنية التحتية لتقنية لذكاء الاصطناعي بتأثيرها الانكماشي في العالم، يعمل إلى إضفاء تيسيرات للوصول إلى سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة ومنصة إطلاق AITECH. تدعم AITECH نظام Solidus AI Tech، مما يتيح شراء الخدمات بسلاسة.

تأسست شركة Solidus Ai Tech، التي يقع مقرها الرئيسي في واحة السيليكون بدبي، في عام 2021 على يد قادة يمتلكون فكرًا تقدميًا ممَّن توقعوا الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل. تفضَّل بزيارتنا على aitech أو تواصل معنا عبر ... . تابع Solidus Ai Tech على Linkedin وعلى X .

نبذة عن SambaNova Systems

يصوب العملاء أنظارهم إلى SambaNova لنشر قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة بسرعة داخل المؤسسة. تُشكِّل منصة الذكاء الاصطناعي المخصَّصة للمؤسسات والتي تم إنشاؤها خصيصًا الركيزة الأساسية للتكنولوجيا للجيل القادم من الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تأسست شركة SambaNova Systems، التي يقع مقرها الرئيسي في بالو ألتو، كاليفورنيا، في عام 2017 على يد مجموعة من رواد الصناعة وخبراء تصميم الأجهزة والبرامج من Sun/Oracle وجامعة ستانفورد. ومن ضمن المستثمرين صندوق SoftBank Vision Fund 2، والصناديق والحسابات التي تديرها شركة BlackRock، وشركة Intel Capital، وشركة GV، وشركة Walden International، وشركة Temasek، وشركة GIC، وشركة Redline Capital، وشركة Atlantic Bridge Ventures، وشركة Celesta، والعديد من الشركات الأخرى. تفضَّل بزيارتنا على sambanova أو تواصل معنا على ... . تابع SambaNova Systems على Linkedin وX .SambaNova Systems.

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