Sambanova Systems وsolidus AI Tech يتعاونان لإدخال الذكاء الاصطناعي عالي السرعة إلى عالم الويب 3.0

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت SambaNova Systems ، الشركة المتخصَّصة في حلول الذكاء الاصطناعي التي تمتلك النماذج الأسرع والشرائح الأكثر تقدمًا، عن عقد شراكة مع Solidus AI Tech لإحداث ثورة في قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الويب 3.0. سيُسهِّم هذا التعاون في توفير سرعات لا مثيل لها فيما يتعلق بالاستدلال بالذكاء الاصطناعي والضبط الدقيق من SambaNova Cloud لسوق Solidus AI Tech ومركز بيانات HPC الخاص بها في أوروبا.
سيُشكِّل مركز البيانات ركيزةً أساسية في دعم الشركات التي تعمل بتقنية الويب 3.0 والويب 2.0 من خلال خدمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي الأسرع في العالم. من المزمع أن ينطلق سوق الذكاء الاصطناعي في سبتمبر المقبل، وسيوفر بيئة عالية الأداء وقابلة للتطوير للوصول إلى نماذج وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ستُمكِّن SambaNova Cloud إجراء عمليات الذكاء الاصطناعي بسلاسة في السوق، بما في ذلك الضبط الدقيق للنماذج والاستدلال في الوقت الفعلي وإنشاء منصَّة مبتكرة للشركات والمطورين على حد سواء.
صرَّح Paul Farhi، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Solidus AI Tech قائلاً: "بتكاتف القوى بين Solidus AI Tech وSambaNova Systems، سيشهد مشهد الذكاء الاصطناعي قفزة كبيرة إلى الأمام". بالنسبة لمطوِّري الذكاء الاصطناعي والشركات وعشاق الويب 3.0، يمثل سوق Solidus AI Tech AI الخطوة التالية في تطوُّر إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وأدائه."
ومن جانبه، قال Su Le، كبير مسؤولي التطوير في شركة SambaNova Systems: "يحدث التقارب بين الذكاء الاصطناعي والويب 3 ثورة في المشهد الرقمي، ويسرُّنا أن نكون في طليعة هذا التحوُّل". "تُمكِّننا الشراكة مع Solidus AI Tech من توسيع مجتمعنا المبتكر وإطلاق العنان لإمكانيات جديدة في مجال الذكاء اللامركزي."
سيسهِّم هذا التكامل في خلق حلول الذكاء الاصطناعي الأسرع والأكثر كفاءة عبر الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والترفيه. باستخدام SambaNova Cloud، سيعمل سوق Solidus AI Tech على تخصيص إمكانية الوصول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات التأثير العالي، مما يسمح للشركات بإطلاق العنان لإمكانات النمو الحقيقية من خلال الذكاء الاصطناعي.
قبل الإذعان بالإطلاق، ستفتح شركة Solidus AI Tech التسجيل المبكر لسوق الذكاء الاصطناعي. سيحصل أول 5000 مُسجِّل على مزايا حصرية. سيتم الإعلان عن التفاصيل في مؤتمر TOKEN2049 في سنغافورة في 18 سبتمبر 2024.
نبذة عن SambaNova Cloud
تتوفَّر SambaNova Cloud، التي تقدم أداء استدلال قياسي من طراز رفيع على Llama 3.1 8B و70B و405B، الآن كخدمة تُمكِّن المطورين من تصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بكل سهولة. وبإتاحة هذه الخدمة للتطوير، قطعت SambaNova شوطًا كبيرًا في تطوير الأشياء الممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يحتاج المطورون إلى استخدام أفضل النماذج المتوفِّرة وأكثرها كفاءة، ومع ذلك فإن عددًا قليلًا من مُقدِّمي الخدمات يمكنهم تشغيل نموذج 405B الرائد على الإطلاق. لا يمكن لأي مُقدِّم خدمات آخر أن يقترب من أداء الاستدلال الذي لا يضاهى الذي تقدِّمه SambaNova.
نبذة عن Solidus AI Tech
أنشأت Solidus مركز بيانات للحوسبة عالية الأداء (HPC) صديق للبيئة على مساحة 8000 قدم مربع في أوروبا. $AITECH، أول رمز مميز للبنية التحتية لتقنية لذكاء الاصطناعي بتأثيرها الانكماشي في العالم، يعمل إلى إضفاء تيسيرات للوصول إلى سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة ومنصة إطلاق AITECH. تدعم AITECH نظام Solidus AI Tech، مما يتيح شراء الخدمات بسلاسة.
تأسست شركة Solidus Ai Tech، التي يقع مقرها الرئيسي في واحة السيليكون بدبي، في عام 2021 على يد قادة يمتلكون فكرًا تقدميًا ممَّن توقعوا الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل. تفضَّل بزيارتنا على aitech أو تواصل معنا عبر ... . تابع Solidus Ai Tech على Linkedin وعلى X .
نبذة عن SambaNova Systems
يصوب العملاء أنظارهم إلى SambaNova لنشر قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة بسرعة داخل المؤسسة. تُشكِّل منصة الذكاء الاصطناعي المخصَّصة للمؤسسات والتي تم إنشاؤها خصيصًا الركيزة الأساسية للتكنولوجيا للجيل القادم من الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
تأسست شركة SambaNova Systems، التي يقع مقرها الرئيسي في بالو ألتو، كاليفورنيا، في عام 2017 على يد مجموعة من رواد الصناعة وخبراء تصميم الأجهزة والبرامج من Sun/Oracle وجامعة ستانفورد. ومن ضمن المستثمرين صندوق SoftBank Vision Fund 2، والصناديق والحسابات التي تديرها شركة BlackRock، وشركة Intel Capital، وشركة GV، وشركة Walden International، وشركة Temasek، وشركة GIC، وشركة Redline Capital، وشركة Atlantic Bridge Ventures، وشركة Celesta، والعديد من الشركات الأخرى. تفضَّل بزيارتنا على sambanova أو تواصل معنا على ... . تابع SambaNova Systems على Linkedin وX .SambaNova Systems.
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