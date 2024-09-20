اختيار العملاء لدعم Rimini Street لـ Vmware في 4 قارات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Rimini Street, Inc . (المدرجة في بورصة ناسداك
بالرمز: RMNI)، وهي مزود عالمي للدعم الشامل لبرامج المؤسسات والمنتجات والخدمات، وموفر دعم رائد لجهة خارجية لبرامج Oracle وSAP، وAWS، عن نجاحها في اعتماد خدمات الدعم والأمان والاستشارات الخاصة بـ VMware على مستوى العالم من قِبل العملاء المتواجدين في الأربع قارات. يستمتع عملاء VMware في Rimini Street بمستويات خدمة مُحسَّنة وأقصى درجات راحة البال مع إطالة عمر وقيمة تراخيص VMware الدائمة الخاصة بهم.
يؤدي الإجبار على تحوُّل VMware إلى نموذج الاشتراك إلى ارتفاع الأسعار وانتشار الشكوك
أجرت Broadcom في أعقاب الاستحواذ على VMware في نوفمبر 2023 العديد من التغييرات على ترخيص VMware والتي انعكست على العملاء، بما في ذلك التحوُّل المفاجئ إلى نموذج ترخيص جديد قائم على الاشتراك والذي أجبر العديد من عملاء VMware على تجميع المنتجات التي لم يتم اختيارها أو ترخيصها أو استخدامها مسبقًا.
وصرَّح Dave Rowe، كبير مسؤولي المنتجات والتسويق في شركة Rimini Street قائلاً: "تمتلك العديد من المؤسسات تراخيص دائمة لاستخدام منتجات VMware ولكن يُفرض عليها الآن مواعيد نهائية لنهاية الدعم وزيادات كبيرة في الرسوم السنوية". "تُخصِّص شركة Rimini Street الوقت الكافي لعملاء VMware لتقييم ما إذا كانوا سيقبلون في نهاية المطاف نموذج الترخيص والرسوم الجديدة، أو تقييم منصَّة المحاكاة الافتراضية الجديدة واختيارها وتنفيذها. "يُسهِّم اختيار Rimini SupportTM لـ VMware في منح المؤسسات الوقت لإجراء هذا التحليل واتخاذ قرارات البنية التحتية المهمة وتنفيذها."
أصبحت قاعدة عملاء VMware التابعة لشركة Rimini Street منتشرة الآن عبر 4 قارات في غضون 3 أشهر فقط
تحتفل شركة Rimini Street منذ إطلاق خدمات VMware في مايو 2024 ، بنجاح استقطاب عملاء VMware ودعمهم في 4 قارات عبر العديد من الصناعات.
وفضلاً عن تجنُّب الزيادات الكبيرة في الأسعار وتوفير الوقت اللازم لتقييم الخيارات، يختار العملاء شركة Rimini Street لدعم برامج VMware الخاصة بهم نظرًا للسمعة التي تتمتع بها شركة Rimini Street باعتبارها المزود المستقل الرائد لدعم برامج المؤسسات التي يقدمها خبراء المنتجات، وتتمتع بتغطية عالمية وقابلية للتوسُّع، وعروض أمان قوية، ومجموعة واسعة من منتجات VMware المدعومة، وفي نهاية المطاف إمكانية الاستفادة من خدمات خارطة الطريق التقنية الاستراتيجية.
اختارت Alcatel-Lucent Enterprise، الشركة الرائدة في توفير حلول الشبكات والاتصالات الآمنة التي تُمكِّن المؤسسات والصناعات من تسريع كفاءاتها التشغيلية وقدرتها التنافسية، شركة Rimini Street لتوفير الدعم والخدمات لشركة VMware. ومنذ التحوُّل في شهر يوليو، سُجلت العديد من الحالات ذات الأولوية العالية، حيث قدم مهندسو Rimini Street ذوو الخبرة حلولاً سريعة وخبيرة ونالوا إشادة كبيرة من مزود حلول الشبكات والاتصالات والحلول السحابية في العصر الرقمي.
قال Jean-Pierre Roullin، رئيس قسم التكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ALE: "تُعدَّ تجربة دعم VMware المُقدَّمة من شركة Rimini Street هي الأفضل على الإطلاق". "لقد أصابتنا حالة من الانبهار بجودة الدعم ومستوى الخدمات الشاملة التي نتلقَّاها من شركة Rimini Street. ننصح بشدة قادة الأعمال بالبحث عنها والتعاون معها لتلبية احتياجاتهم من VMware."
وفيما يتعلق بالعملاء الذين سبق لهم تجربة الدعم والخدمات الرائدة في الصناعة لبرمجيات المؤسسات من Rimini Street، فقد كان توطيد علاقتهم بهدف الاستمتاع بمزيد من التغطية لمجموعة تكنولوجيا المعلومات قرارًا سهلاً.
"لقد اختار مؤخرًا أحد عملائنا الذين تربطنا به علاقة طويلة الأجل في مجال اليانصيب والألعاب خدمة TMRimini Support لـ VMware. "لقد حدث تعاون بينهم منذ عام 2007، واستفادوا من خبرتنا لتحقيق وفورات كبيرة، وتوفير نطاق أوسع وأفضل من الدعم لخطوط منتجات Oracle المختلفة"، حسبما صرَّح Rodney Kenyon، نائب رئيس المجموعة للخدمات المهنية العالمية في Rimini Street. "وبما أن فعالية التكلفة والدعم عالي الجودة يمثلان مسائل ذات أولوية، فقد تمكن نائب الرئيس الجديد لتكنولوجيا المعلومات لدى العميل من توضيح المزايا الاستراتيجية والتشغيلية الفورية للمؤسسة، مما ساهم في أن يظهر بصورة البطل بالنسبة لأقسام تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية."
للاطّلاع على المزيد من المعلومات عن عروض VMware المُقدَّمة من Rimini Street، انقر هنا . للتواصل مع أحد مهندسي VMware Enterprise Architects أو الخبراء الآخرين في Rimini Street بهدف الحصول على استشارة فورية، ما عليك سوى إرسال بريد إلكتروني إلى ... .
نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.
شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في ناسداك بالرمز: RMNI)، هي إحدى شركات Russell 2000®، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية لبرمجيات المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle وSAP وشريك AWS. تنتشر الشركة في جميع أرجاء العالم، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسة وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5,600 شركة من شركات فورتشن 500، وفورتشن جلوبال 100، ومتوسط السوق، والقطاع العام، وغيرها من المنظمات في مجموعة واسعة من القطاعات على Rimini Street كمزود موثوق لحلول برمجيات المؤسسات. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة riministreet، والتواصل مع Rimini Street على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وInstagram، وFacebook وLinkedIn. (IR-RMNI)
البيانات التطلعية
بعض البيانات المتضمَّنة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن ضمن قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. البيانات التطلعية عمومًا مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "تعتقد"، "تواصل"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدر"، "تتوقع"، "مستقبل"، "تنوي"، "قد،" "ربما"، "توقعات"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "توقع"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو غير ذلك كلمات أو عبارات أو عبارات متشابهة. تتضمَّن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسُّع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متنوعة وعلى التوقعات الحالية للإدارة ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تُعدَّ أيضًا هذه البيانات تلك الخاصة بالحقائق التاريخية. هذه البيانات عُرضة لعدد من المخاطر ويشوبها بعض الغموض حول أعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل ملحوظ. والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية وتأثيرها على إيرادات وتكاليف الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور إدارة برامج المؤسسة ومشهد الدعم وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وتعظيم حجم قاعدة عملائنا بشكل أكبر؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ واعتماد العملاء لمجموعتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو الربحية أو تحقيقهما، وإدارة تكلفة الإيرادات والتنبؤ الدقيق بالإيرادات؛ وتقديرات إجمالي السوق الذي يمكن التعامل معه وتوقعات مدخرات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي الخدمة الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة مبيعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب موظفين مؤهلين إضافيين والاحتفاظ بهم، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وتحديات إدارة النمو بشكل مربح؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل إضافي للأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في نمونا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بتسهيلاتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى سعر التمويل لليلة واحدة أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ ومدى كفاية النقد وما في حكمه لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقرير Rimini Street ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q المقدم في 31 يوليو 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street وفقًا للنموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية وفقًا للنموذج 10-Q، والتقارير الحالية في النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من Rimini Street لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.
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