اختيار العملاء لدعم Rimini Street لـ Vmware في 4 قارات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Rimini Street, Inc . (المدرجة في بورصة بالرمز: RMNI)، وهي مزود عالمي للدعم الشامل لبرامج المؤسسات والمنتجات والخدمات، وموفر دعم رائد لجهة خارجية لبرامج Oracle وSAP، وAWS، عن نجاحها في اعتماد خدمات الدعم والأمان والاستشارات الخاصة بـ VMware على مستوى العالم من قِبل العملاء المتواجدين في الأربع قارات. يستمتع عملاء VMware في Rimini Street بمستويات خدمة مُحسَّنة وأقصى درجات راحة البال مع إطالة عمر وقيمة تراخيص VMware الدائمة الخاصة بهم.

يؤدي الإجبار على تحوُّل VMware إلى نموذج الاشتراك إلى ارتفاع الأسعار وانتشار الشكوك

أجرت Broadcom في أعقاب الاستحواذ على VMware في نوفمبر 2023 العديد من التغييرات على ترخيص VMware والتي انعكست على العملاء، بما في ذلك التحوُّل المفاجئ إلى نموذج ترخيص جديد قائم على الاشتراك والذي أجبر العديد من عملاء VMware على تجميع المنتجات التي لم يتم اختيارها أو ترخيصها أو استخدامها مسبقًا.

وصرَّح Dave Rowe، كبير مسؤولي المنتجات والتسويق في شركة Rimini Street قائلاً: "تمتلك العديد من المؤسسات تراخيص دائمة لاستخدام منتجات VMware ولكن يُفرض عليها الآن مواعيد نهائية لنهاية الدعم وزيادات كبيرة في الرسوم السنوية". "تُخصِّص شركة Rimini Street الوقت الكافي لعملاء VMware لتقييم ما إذا كانوا سيقبلون في نهاية المطاف نموذج الترخيص والرسوم الجديدة، أو تقييم منصَّة المحاكاة الافتراضية الجديدة واختيارها وتنفيذها. "يُسهِّم اختيار Rimini SupportTM لـ VMware في منح المؤسسات الوقت لإجراء هذا التحليل واتخاذ قرارات البنية التحتية المهمة وتنفيذها."

أصبحت قاعدة عملاء VMware التابعة لشركة Rimini Street منتشرة الآن عبر 4 قارات في غضون 3 أشهر فقط

تحتفل شركة Rimini Street منذ إطلاق خدمات VMware في مايو 2024 ، بنجاح استقطاب عملاء VMware ودعمهم في 4 قارات عبر العديد من الصناعات.

وفضلاً عن تجنُّب الزيادات الكبيرة في الأسعار وتوفير الوقت اللازم لتقييم الخيارات، يختار العملاء شركة Rimini Street لدعم برامج VMware الخاصة بهم نظرًا للسمعة التي تتمتع بها شركة Rimini Street باعتبارها المزود المستقل الرائد لدعم برامج المؤسسات التي يقدمها خبراء المنتجات، وتتمتع بتغطية عالمية وقابلية للتوسُّع، وعروض أمان قوية، ومجموعة واسعة من منتجات VMware المدعومة، وفي نهاية المطاف إمكانية الاستفادة من خدمات خارطة الطريق التقنية الاستراتيجية.

اختارت Alcatel-Lucent Enterprise، الشركة الرائدة في توفير حلول الشبكات والاتصالات الآمنة التي تُمكِّن المؤسسات والصناعات من تسريع كفاءاتها التشغيلية وقدرتها التنافسية، شركة Rimini Street لتوفير الدعم والخدمات لشركة VMware. ومنذ التحوُّل في شهر يوليو، سُجلت العديد من الحالات ذات الأولوية العالية، حيث قدم مهندسو Rimini Street ذوو الخبرة حلولاً سريعة وخبيرة ونالوا إشادة كبيرة من مزود حلول الشبكات والاتصالات والحلول السحابية في العصر الرقمي.

قال Jean-Pierre Roullin، رئيس قسم التكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ALE: "تُعدَّ تجربة دعم VMware المُقدَّمة من شركة Rimini Street هي الأفضل على الإطلاق". "لقد أصابتنا حالة من الانبهار بجودة الدعم ومستوى الخدمات الشاملة التي نتلقَّاها من شركة Rimini Street. ننصح بشدة قادة الأعمال بالبحث عنها والتعاون معها لتلبية احتياجاتهم من VMware."

وفيما يتعلق بالعملاء الذين سبق لهم تجربة الدعم والخدمات الرائدة في الصناعة لبرمجيات المؤسسات من Rimini Street، فقد كان توطيد علاقتهم بهدف الاستمتاع بمزيد من التغطية لمجموعة تكنولوجيا المعلومات قرارًا سهلاً.

"لقد اختار مؤخرًا أحد عملائنا الذين تربطنا به علاقة طويلة الأجل في مجال اليانصيب والألعاب خدمة TMRimini Support لـ VMware. "لقد حدث تعاون بينهم منذ عام 2007، واستفادوا من خبرتنا لتحقيق وفورات كبيرة، وتوفير نطاق أوسع وأفضل من الدعم لخطوط منتجات Oracle المختلفة"، حسبما صرَّح Rodney Kenyon، نائب رئيس المجموعة للخدمات المهنية العالمية في Rimini Street. "وبما أن فعالية التكلفة والدعم عالي الجودة يمثلان مسائل ذات أولوية، فقد تمكن نائب الرئيس الجديد لتكنولوجيا المعلومات لدى العميل من توضيح المزايا الاستراتيجية والتشغيلية الفورية للمؤسسة، مما ساهم في أن يظهر بصورة البطل بالنسبة لأقسام تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية."

للاطّلاع على المزيد من المعلومات عن عروض VMware المُقدَّمة من Rimini Street، انقر هنا . للتواصل مع أحد مهندسي VMware Enterprise Architects أو الخبراء الآخرين في Rimini Street بهدف الحصول على استشارة فورية، ما عليك سوى إرسال بريد إلكتروني إلى ... .

نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في ناسداك بالرمز: RMNI)، هي إحدى شركات Russell 2000®، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية لبرمجيات المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle وSAP وشريك AWS. تنتشر الشركة في جميع أرجاء العالم، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسة وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5,600 شركة من شركات فورتشن 500، وفورتشن جلوبال 100، ومتوسط السوق، والقطاع العام، وغيرها من المنظمات في مجموعة واسعة من القطاعات على Rimini Street كمزود موثوق لحلول برمجيات المؤسسات. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة riministreet، والتواصل مع Rimini Street على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، وInstagram، وFacebook وLinkedIn. (IR-RMNI)

البيانات التطلعية

بعض البيانات المتضمَّنة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن ضمن قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. البيانات التطلعية عمومًا مصحوبة بكلمات مثل "توقع"، "تعتقد"، "تواصل"، "يمكن"، "حاليًا"، "تقدر"، "تتوقع"، "مستقبل"، "تنوي"، "قد،" "ربما"، "توقعات"، "خطة"، "ممكن"، "محتمل"، "توقع"، "مشروع"، "يبدو"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو غير ذلك كلمات أو عبارات أو عبارات متشابهة. تتضمَّن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسُّع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متنوعة وعلى التوقعات الحالية للإدارة ولا تمثل تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تُعدَّ أيضًا هذه البيانات تلك الخاصة بالحقائق التاريخية. هذه البيانات عُرضة لعدد من المخاطر ويشوبها بعض الغموض حول أعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل ملحوظ. والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة أو أي دعوى قضائية جديدة، بما في ذلك التصرف في طلبات الاستئناف المعلقة وأي مطالبات جديدة؛ والنفقات الإضافية التي سيتم تكبدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية وتأثيرها على إيرادات وتكاليف الفترة المستقبلية؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور إدارة برامج المؤسسة ومشهد الدعم وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وتعظيم حجم قاعدة عملائنا بشكل أكبر؛ والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ واعتماد العملاء لمجموعتنا الموسعة من المنتجات والخدمات والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على نمو الإيرادات أو الربحية أو تحقيقهما، وإدارة تكلفة الإيرادات والتنبؤ الدقيق بالإيرادات؛ وتقديرات إجمالي السوق الذي يمكن التعامل معه وتوقعات مدخرات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي الخدمة الآخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة مبيعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ، بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب موظفين مؤهلين إضافيين والاحتفاظ بهم، بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ وتحديات إدارة النمو بشكل مربح؛ وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل إضافي للأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل زيادة الاستثمار في نمونا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ والتغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG)؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بتسهيلاتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم اليقين من الانتقال إلى سعر التمويل لليلة واحدة أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ ومدى كفاية النقد وما في حكمه لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية الخاصة بشركة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في تقرير Rimini Street ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q المقدم في 31 يوليو 2024، وكما يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street وفقًا للنموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية وفقًا للنموذج 10-Q، والتقارير الحالية في النموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من Rimini Street لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

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