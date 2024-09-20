شركة MSCI تضع معايير جديدة لتقييم نزاهة مشروعات الكربون بإطلاق تصنيفات جديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة MSCI Inc.‎ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSCI) الرائدة في مجال توفير أدوات وخدمات اتخاذ القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، تصنيفات MSCI لمشروعات الكربون بهدف تمكين المشترين والمستثمرين والمطورين لائتمانات الكربون من تقييم جودة ونزاهة مشروعات الكربون على نحو أفضل.

صرح Guy Turner، مدير قسم أسواق الكربون في MSCI، قائلاً: "تلعب أسواق الكربون دورًا حيويًا في عملية تسريع إزالة الكربون وتحقيق أهداف الصافي الصفري، ولكن تواجهنا مشكلة، وهي أن 5% فحسب من المشروعات في السوق تتمتع بمعدل نزاهة عالٍ للغاية". "إن عدم الثقة بجودة ونزاهة المشروعات يتسبب في تردد بعض المشترين والمستثمرين والمطورين."

لمساعدة العملاء على مواجهة هذا التحدي، نقدم تصنيفات MSCI لمشروعات الكربون التي تقيم أكثر من 4,000 مشروع في سوق ائتمان الكربون العالمية1، ومن ثَم تقدم تقييمات شاملة مستقلة ذات مرتبة استثمارية لعوامل النزاهة والمخاطر. أما المعايير التي تم وضعها في الاعتبار في تقييم MSCI، فإنها تشمل تأثير المشروع على المناخ والبيئة والمجتمع، فضلاً عن المخاطر القانونية والأخلاقية، بما في ذلك الجرائم المالية والاحتيال والعقوبات.

أضاف Turner، قائلاً: "تمنح تصنيفات MSCI لمشروعات الكربون العملاء عنصر الثقة الذي يدفعهم إلى المخاطرة بإستراتيجياتهم ورأس مالهم وسمعتهم والمساهمة في مجال ائتمانات الكربون، مع السماح لهم بمقارنة الائتمانات عبر السوق بأكملها، وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن قرارات الاستثمار وتلبية متطلبات الإفصاح".

باتباع منهجية شفافة ومبنية على القواعد تعتمد على استقلالية وخبرة MSCI على صعيد وضع معايير الصناعة التي تحكم الاستثمار المناخي، يتم تقييم كل مشروع فردي تقييمًا عميقًا ومضاهاته بستة معايير وأكثر من 50 معيارًا فرعيًا مصنفًا على نطاق واسع لتقييم تأثير الانبعاثات ومدى نزاهة عملية التنفيذ. ويتكون التصنيف من هاتين الفئتين ويعتمد على مقياس تصنيفي مكون من سبع نقاط من AAA إلى CCC. هذا، وتتمتع المشروعات الحاصلة على تصنيف AAA باحتمالية عالية لتحقيق تأثير انبعاثات يبلغ طنًا واحدًا لكل وحدة ائتمانية، ويتم تنفيذها بطريقة تدعم النتائج الاجتماعية و/أو البيئية الإيجابية، مع الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.

تتوافق تصنيفات MSCI لمشروعات الكربون مع المجموعة الكاملة لحلول أسواق الكربون من MSCI، إذ توفر رؤى قائمة على النزاهة في كل أنحاء السوق، من مؤشرات الأسعار القائمة على النزاهة إلى تقييمات أداء الشركات في مجال المناخ.

نبذة عن MSCI Inc.‎

تعد MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم العملاء لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل عن طريق تمكينهم من فهم المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها، ومن ثم تصميم محافظ أكثر فعالية. علاوةً على ذلك، فنحن نبتكر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستعين بها العملاء لإدراك بواطن الأمور وتحسين مستوى الشفافية عبر عملية الاستثمار. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة .

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وهذه البيانات التطلعية متعلقة بالأحداث والأداء المستقبلي، وتنطوي على مخاطر قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي جوهريًا، وينبغي عدم المبالغة في الاعتماد عليها. إضافةً إلى ذلك، ترد المخاطر التي قد تؤثر على النتائج أو الأداء في تقرير MSCI السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 من ديسمبر والمقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ولا تتعهد شركة MSCI بتحديث أي بيانات تطلعية، ولا توجد معلومات هنا تشكل نصيحة استثمارية أو يجب الاعتماد عليها على هذا النحو. علاوةً على ذلك، لا تمنح MSCI أي حق أو ترخيص يتيح استخدام منتجاتها أو خدماتها بدون ترخيص مناسب. كما لا تقدم MSCI أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن قابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين أو خلاف ذلك في ما يتعلق بالمعلومات الواردة هنا، كما تخلي مسؤوليتها إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

1 اعتبارًا من 15 من سبتمبر 2024

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.