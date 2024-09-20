شركة MSCI تضع معايير جديدة لتقييم نزاهة مشروعات الكربون بإطلاق تصنيفات جديدة

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSCI) الرائدة في مجال توفير أدوات وخدمات اتخاذ القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، تصنيفات MSCI لمشروعات الكربون بهدف تمكين المشترين والمستثمرين والمطورين لائتمانات الكربون من تقييم جودة ونزاهة مشروعات الكربون على نحو أفضل.
صرح Guy Turner، مدير قسم أسواق الكربون في MSCI، قائلاً: "تلعب أسواق الكربون دورًا حيويًا في عملية تسريع إزالة الكربون وتحقيق أهداف الصافي الصفري، ولكن تواجهنا مشكلة، وهي أن 5% فحسب من المشروعات في السوق تتمتع بمعدل نزاهة عالٍ للغاية". "إن عدم الثقة بجودة ونزاهة المشروعات يتسبب في تردد بعض المشترين والمستثمرين والمطورين."
لمساعدة العملاء على مواجهة هذا التحدي، نقدم تصنيفات MSCI لمشروعات الكربون التي تقيم أكثر من 4,000 مشروع في سوق ائتمان الكربون العالمية1، ومن ثَم تقدم تقييمات شاملة مستقلة ذات مرتبة استثمارية لعوامل النزاهة والمخاطر. أما المعايير التي تم وضعها في الاعتبار في تقييم MSCI، فإنها تشمل تأثير المشروع على المناخ والبيئة والمجتمع، فضلاً عن المخاطر القانونية والأخلاقية، بما في ذلك الجرائم المالية والاحتيال والعقوبات.
أضاف Turner، قائلاً: "تمنح تصنيفات MSCI لمشروعات الكربون العملاء عنصر الثقة الذي يدفعهم إلى المخاطرة بإستراتيجياتهم ورأس مالهم وسمعتهم والمساهمة في مجال ائتمانات الكربون، مع السماح لهم بمقارنة الائتمانات عبر السوق بأكملها، وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن قرارات الاستثمار وتلبية متطلبات الإفصاح".
باتباع منهجية شفافة ومبنية على القواعد تعتمد على استقلالية وخبرة MSCI على صعيد وضع معايير الصناعة التي تحكم الاستثمار المناخي، يتم تقييم كل مشروع فردي تقييمًا عميقًا ومضاهاته بستة معايير وأكثر من 50 معيارًا فرعيًا مصنفًا على نطاق واسع لتقييم تأثير الانبعاثات ومدى نزاهة عملية التنفيذ. ويتكون التصنيف من هاتين الفئتين ويعتمد على مقياس تصنيفي مكون من سبع نقاط من AAA إلى CCC. هذا، وتتمتع المشروعات الحاصلة على تصنيف AAA باحتمالية عالية لتحقيق تأثير انبعاثات يبلغ طنًا واحدًا لكل وحدة ائتمانية، ويتم تنفيذها بطريقة تدعم النتائج الاجتماعية و/أو البيئية الإيجابية، مع الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
تتوافق تصنيفات MSCI لمشروعات الكربون مع المجموعة الكاملة لحلول أسواق الكربون من MSCI، إذ توفر رؤى قائمة على النزاهة في كل أنحاء السوق، من مؤشرات الأسعار القائمة على النزاهة إلى تقييمات أداء الشركات في مجال المناخ.
نبذة عن MSCI Inc.
تعد MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم العملاء لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل عن طريق تمكينهم من فهم المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها، ومن ثم تصميم محافظ أكثر فعالية. علاوةً على ذلك، فنحن نبتكر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستعين بها العملاء لإدراك بواطن الأمور وتحسين مستوى الشفافية عبر عملية الاستثمار. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة .
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1 اعتبارًا من 15 من سبتمبر 2024
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