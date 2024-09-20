Uniphore تكشف عن X-Stream لإحداث ثورة في التحول الرقمي للمؤسسات من خلال المعرفة كخدمة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت شركة Uniphore ، إحدى أكبر شركات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، عن منصة X-Stream، وهي منصة رائدة تعمل على تحويل البيانات المتعددة الوسائط المنظمة وغير المنظمة إلى معرفة محددة المجال عبر المؤسسة. تعمل منصة X-Stream على تمكين المعرفة كخدمة، حيث تجمع الأدوات والموصلات وعناصر التحكم القوية للمؤسسات لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتشكيل نتائج أعمالها.
تعد X-Stream بمثابة طبقة أساسية في منصة X-Platform التابعة لشركة Uniphore، وستساعد المؤسسات على الاقتراب خطوة من سيادة الذكاء الاصطناعي. وهذا هو أحدث إعلان في سلسلة من إعلانات المنتجات من الشركة التي تركز على مساعدة الشركات على الاستفادة من بياناتها الخاصة من مصادر مختلفة مثل إدارة المحتوى وإدارة علاقات العملاء ومستودعات البيانات وتطبيقات الأعمال لتغذية التحول الرقمي.
قال Umesh Sachdev، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Uniphore: "مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في جميع المؤسسات، أصبح تسخير إمكاناته لتوفير حلول قابلة للتطوير أولوية قصوى لمديري تكنولوجيا المعلومات". "من خلال X-Stream، توفر Uniphore لأكبر الشركات في العالم مجموعة أدوات شاملة لتحويل البيانات إلى معرفة؛ وإطلاق العنان للقوة الكاملة للذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة التقنيات المتطورة".
تأتي X-Stream في لحظة مناسبة في السباق العالمي لتبني الذكاء الاصطناعي. إن تحويل المعرفة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي هي عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، وقد تستغرق من الشركات من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر. قدّرت شركة Gartne أنه بحلول عام 2025، سيتم التخلي عن 30% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إثبات المفهوم بسبب ضعف جودة البيانات، أو عدم كفاية ضوابط المخاطر، أو ارتفاع التكاليف.
تعمل X-Stream على معالجة هذه التحديات من خلال تمكين المؤسسات من دمج مصادر المعرفة وإثرائها وتحويلها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بفضل إمكانات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) المتقدمة، ورسوم بيانية للمعرفة على مستوى المؤسسة، والوصول إلى مكتبة Uniphore من النماذج الدقيقة، يمكن للشركات الاستفادة من المعرفة الجاهزة للذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات ورؤى دقيقة.
تعد الشفافية والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية لبناء ثقة المؤسسة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولضمان ذلك، تعمل X-Stream على تحسين إدارة الأدلة باستخدام ميزات مثل الواقعية، ونسب الأجزاء، والملاءمة، واكتشاف الاضطرابات لضمان دقة النتائج والتخفيف من التحيز. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم X-Stream مع مراعاة الأمان والحواجز الواقية والمرونة في جوهره، كما يحتوي على تكاملات API معيارية وحواجز واقية قابلة للتكوين وضوابط وصول قوية لضمان الحوكمة الصارمة والامتثال. تعمل X-Stream بالفعل على تشغيل بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Uniphore بقدرات البحث المعرفي، بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجال عبر وظائف المؤسسة.
لمعرفة المزيد عن X-Stream، تفضل بزيارة Uniphore في مؤتمر Gartner IT ، في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر، في الجناح رقم 1047.
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حول Uniphore
Uniphore هي شركة رائدة في مجال التعاملات بين الشركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتمتع بعقود من النجاح المؤكد. تم تصميم الذكاء الاصطناعي ليكون قابلاً للتوسع ومصممًا لتلبية احتياجات المؤسسات، ونحن نعمل على قيادة تحول الذكاء الاصطناعي الذي يحقق تأثيرًا تجاريًا حقيقيًا عبر العديد من الصناعات وأكبر عمليات النشر العالمية. تقع منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات متعددة الوسائط في قلب هذا التحول، مما يمكّن الشركات من نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة. من خلال غرفة محرك الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، يمكن للمؤسسات الاستفادة من بياناتها وإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير ومحددة للمجال لتسهيل الوصول إلى المعرفة المؤسسية، وكل ذلك مع ضمان الأمان والسيادة وتقديم القيمة بسرعة. واليوم، تعمل تقنية Uniphore على تمكين أكثر من 750 ألف مستخدم نهائي عبر 1,600 مؤسسة في 20 دولة. اكتشف قدرات Uniphore التي لا مثيل لها - لأنه لا يوجد ذكاء اصطناعي مثلهاTM.
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