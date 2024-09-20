Uniphore تكشف عن X-Stream لإحداث ثورة في التحول الرقمي للمؤسسات من خلال المعرفة كخدمة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت شركة Uniphore ، إحدى أكبر شركات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، عن منصة X-Stream، وهي منصة رائدة تعمل على تحويل البيانات المتعددة الوسائط المنظمة وغير المنظمة إلى معرفة محددة المجال عبر المؤسسة. تعمل منصة X-Stream على تمكين المعرفة كخدمة، حيث تجمع الأدوات والموصلات وعناصر التحكم القوية للمؤسسات لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتشكيل نتائج أعمالها.

تعد X-Stream بمثابة طبقة أساسية في منصة X-Platform التابعة لشركة Uniphore، وستساعد المؤسسات على الاقتراب خطوة من سيادة الذكاء الاصطناعي. وهذا هو أحدث إعلان في سلسلة من إعلانات المنتجات من الشركة التي تركز على مساعدة الشركات على الاستفادة من بياناتها الخاصة من مصادر مختلفة مثل إدارة المحتوى وإدارة علاقات العملاء ومستودعات البيانات وتطبيقات الأعمال لتغذية التحول الرقمي.

قال Umesh Sachdev، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Uniphore: "مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في جميع المؤسسات، أصبح تسخير إمكاناته لتوفير حلول قابلة للتطوير أولوية قصوى لمديري تكنولوجيا المعلومات". "من خلال X-Stream، توفر Uniphore لأكبر الشركات في العالم مجموعة أدوات شاملة لتحويل البيانات إلى معرفة؛ وإطلاق العنان للقوة الكاملة للذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة التقنيات المتطورة".

تأتي X-Stream في لحظة مناسبة في السباق العالمي لتبني الذكاء الاصطناعي. إن تحويل المعرفة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي هي عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، وقد تستغرق من الشركات من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر. قدّرت شركة Gartne أنه بحلول عام 2025، سيتم التخلي عن 30% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إثبات المفهوم بسبب ضعف جودة البيانات، أو عدم كفاية ضوابط المخاطر، أو ارتفاع التكاليف.

تعمل X-Stream على معالجة هذه التحديات من خلال تمكين المؤسسات من دمج مصادر المعرفة وإثرائها وتحويلها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بفضل إمكانات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) المتقدمة، ورسوم بيانية للمعرفة على مستوى المؤسسة، والوصول إلى مكتبة Uniphore من النماذج الدقيقة، يمكن للشركات الاستفادة من المعرفة الجاهزة للذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات ورؤى دقيقة.

تعد الشفافية والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية لبناء ثقة المؤسسة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولضمان ذلك، تعمل X-Stream على تحسين إدارة الأدلة باستخدام ميزات مثل الواقعية، ونسب الأجزاء، والملاءمة، واكتشاف الاضطرابات لضمان دقة النتائج والتخفيف من التحيز. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم X-Stream مع مراعاة الأمان والحواجز الواقية والمرونة في جوهره، كما يحتوي على تكاملات API معيارية وحواجز واقية قابلة للتكوين وضوابط وصول قوية لضمان الحوكمة الصارمة والامتثال. تعمل X-Stream بالفعل على تشغيل بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Uniphore بقدرات البحث المعرفي، بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجال عبر وظائف المؤسسة.

لمعرفة المزيد عن X-Stream، تفضل بزيارة Uniphore في مؤتمر Gartner IT ، في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر، في الجناح رقم 1047.

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حول Uniphore

Uniphore هي شركة رائدة في مجال التعاملات بين الشركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتمتع بعقود من النجاح المؤكد. تم تصميم الذكاء الاصطناعي ليكون قابلاً للتوسع ومصممًا لتلبية احتياجات المؤسسات، ونحن نعمل على قيادة تحول الذكاء الاصطناعي الذي يحقق تأثيرًا تجاريًا حقيقيًا عبر العديد من الصناعات وأكبر عمليات النشر العالمية. تقع منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات متعددة الوسائط في قلب هذا التحول، مما يمكّن الشركات من نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة. من خلال غرفة محرك الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، يمكن للمؤسسات الاستفادة من بياناتها وإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير ومحددة للمجال لتسهيل الوصول إلى المعرفة المؤسسية، وكل ذلك مع ضمان الأمان والسيادة وتقديم القيمة بسرعة. واليوم، تعمل تقنية Uniphore على تمكين أكثر من 750 ألف مستخدم نهائي عبر 1,600 مؤسسة في 20 دولة. اكتشف قدرات Uniphore التي لا مثيل لها - لأنه لا يوجد ذكاء اصطناعي مثلهاTM.

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