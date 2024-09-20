طرح وحدات سكنية للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المهندس شريف الشربيني، الإسكان، عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29/9/2024.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتي وفقاً لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع.

موضوعاتتفاصيل القرعة العلنية لحجز وحدات“فالي تاورز” بمدينة حدائق أكتوبر انخفاض مبيعات المنازل القائمة فى أمريكا مع ارتفاع الأسعار أكثر من 278 مليون ريال حجم تداول العقارات فى قطر خلال أسبوع

وحول تفاصيل طرح الوحدات، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الطرح يشمل 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2 : 105م2)، و137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2 : 90م2)، و878 وحدة“جنة” بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2 : 104م2).

وأَضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن الطرح يشمل أيضاً 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2 : 161م2)، و240 وحدة“جنة” بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 161م2)، و8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2 : 140م2)، و114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.