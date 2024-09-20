النقل ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد

(MENAFN
- Al-Borsa News) وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير
الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، قيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية، وخطوط المترو الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)؛ استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.
وشدد الوزير، وفقا لبيان نشرته وزارة النقل، اليوم ،على قيادات هيئة السكك الحديدية، بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط، والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.
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كما كلف وزير النقل بانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل، وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات، التي تتمتع بهذه الخدمة، بمواعيد القطارات، وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات، مع استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية الموحدة، على الرقم: 16528.
وأشارت وزارة النقل – في بيانها – إلى اتخاذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعدد من الإجراءات والآليات التي تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والحصول على تذاكر السفر بسهولة ويسر وذلك بناءً على تعليمات الفريق كامل الوزير، مبينة أنه جرى فتح مكاتب المدينة لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد بمحطات المترو، للحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، وتقديم الخدمة المناسبة والمميزة، بالإضافة إلى المكاتب الحالية.
وذكرت الوزارة أنه يجري كذلك إتاحة حجز المقاعد المكيفة والتهوية الديناميكية، للحجز قبل السفر بمدة خمسة عشر يوماً، عن طريق مكاتب الحجز بالمحطات ومراكز المدينة المنتشرة بالميادين والمدن والجامعات والهيئات والنوادي الرياضية والقضائية ومحطات المترو.
وأضافت أن الحجز يتم أيضا عن طريق الإنترنت والهاتف المحمول ووكلاء البيع (شركات فوري وخالص، وشركائها)، والتي تقدر بعدد 820 ألف نقطة بيع، مبينة أنه يتم صرف تذاكر السفر للقطارات العادية قبل السفر بـ 48 ساعة، وأنه يجري“التشغيل المرن”، وذلك بضم عربات زيادة على القطارات المجدولة، وتشغيل قطارات إضافية في أوقات الذروة وخاصة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع .
وأوضح البيان أن تعليمات الفريق كامل الوزير، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المرفقين، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على الركاب.
ولفت البيان إلى أن التعليمات شملت كذلك ضرورة الاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.
جدير بالذكر أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة يشمل عدد رحلات تقدر بـ 1524رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و466 رحلة بالخط الثالث، بالإضافة إلى إجمالي 212 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT؛ وذلك كالآتي: تبدأ مواعيد التشغيل بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة ٥:١٥ صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ مساء ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ مساء.
كما ينطلق آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة ١١:٥٥ م ، ومن محطة المنيب الساعة ١٢:٠٥ صباحا، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ صباحا، كذلك يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة وجمال عبدالناصر في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، مع قيام آخر قطار للخط الثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة ١١:٤٥مساء.
ويبلغ عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف 212 رحلة يومياً، حيث يبدأ العمل الساعة 5 صباحاً وينتهي الساعة 12منتصف الليل بمعدل قطار واحد كل 8:00 دقيقة في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.
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