النقل ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، قيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع خطوط شبكة السكك الحديدية، وخطوط المترو الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)؛ استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وشدد الوزير، وفقا لبيان نشرته وزارة النقل، اليوم ،على قيادات هيئة السكك الحديدية، بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط، والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

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كما كلف وزير النقل بانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل، وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات، التي تتمتع بهذه الخدمة، بمواعيد القطارات، وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات، مع استمرار تلقى شكاوى ومقترحات الركاب على ‏ الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية الموحدة، على الرقم: 16528.

وأشارت وزارة النقل – في بيانها – إلى اتخاذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعدد من الإجراءات والآليات التي تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والحصول على تذاكر السفر بسهولة ويسر وذلك بناءً على تعليمات الفريق كامل الوزير، مبينة أنه جرى فتح مكاتب المدينة لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد بمحطات المترو، للحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، وتقديم الخدمة المناسبة والمميزة، بالإضافة إلى المكاتب الحالية.

وذكرت الوزارة أنه يجري كذلك إتاحة حجز المقاعد المكيفة والتهوية الديناميكية، للحجز قبل السفر بمدة خمسة عشر يوماً، عن طريق مكاتب الحجز بالمحطات ومراكز المدينة المنتشرة بالميادين والمدن والجامعات والهيئات والنوادي الرياضية والقضائية ومحطات المترو.

وأضافت أن الحجز يتم أيضا عن طريق الإنترنت والهاتف المحمول ووكلاء البيع (شركات فوري وخالص، وشركائها)، والتي تقدر بعدد 820 ألف نقطة بيع، مبينة أنه يتم صرف تذاكر السفر للقطارات العادية قبل السفر بـ 48 ساعة، وأنه يجري“التشغيل المرن”، وذلك بضم عربات زيادة على القطارات المجدولة، وتشغيل قطارات إضافية في أوقات الذروة وخاصة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع .

وأوضح البيان أن تعليمات الفريق كامل الوزير، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المرفقين، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلا وتيسيرا على الركاب.

ولفت البيان إلى أن التعليمات شملت كذلك ضرورة الاستعداد بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، مع التأكيد على التنسيق والتعاون الكامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات على مدار ساعات التشغيل.

جدير بالذكر أن جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة يشمل عدد رحلات تقدر بـ 1524رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 456 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و466 رحلة بالخط الثالث، بالإضافة إلى إجمالي 212 رحلة يومياً بالقطار الكهربائي الخفيف LRT؛ وذلك كالآتي: تبدأ مواعيد التشغيل بقيام أول قطار من المحطات الانتهائية بخطوط المترو الساعة ٥:١٥ صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع قيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ مساء ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٤٠ مساء.

كما ينطلق آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة ١١:٥٥ م ، ومن محطة المنيب الساعة ١٢:٠٥ صباحا، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ صباحا، كذلك يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة وجمال عبدالناصر في تمام الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل، مع قيام آخر قطار للخط الثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة ١١:٤٥مساء.

ويبلغ عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف 212 رحلة يومياً، حيث يبدأ العمل الساعة 5 صباحاً وينتهي الساعة 12منتصف الليل بمعدل قطار واحد كل 8:00 دقيقة في أيام الأسبوع خلال ساعات الذروة في الصباح وبعد الظهر.



