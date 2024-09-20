تفاصيل القرعة العلنية لحجز وحدات فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المهندس شريف الشربيني، الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من العملاء الذين تقدموا للحجز بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالصالة المغطاة الكائنة على طريق زويل بمدينة حدائق أكتوبر، يوم الخميس الموافق 24/10/2024.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تقدم أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا للحجز على عدد 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر بتاريخ 29/8/2024، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان.

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وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة في اليوم المحدد في تمام الساعة الـ10 صباحاً، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جدير بالذكر أنّه سبق الإعلان عن طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11/6/2024 خلال الفترة من 30/6/2024 حتى 29/8/2024 بعدد 984 وحدة، وأنه نظراً لحالة الطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الاعلان بتاريخ 8/ 8 / 2024 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع فالى تاورز ليصبح 2406 وحدات بدلا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.