بايدن: قرار خفض أسعار الفائدة إعلان عن تقدم في مواجهة التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة يشير إلى أن البلاد دخلت“مرحلة جديدة” ويمثل إعلانًا عن أحراز تقدم في مواجهة التضخم، خلال خطاب أشاد فيه بإنجازاته الاقتصادية.

وأشار بايدن، الذي نادرًا ما يتحدث علنًا ​​عن قرارات السياسات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي، إلى انخفاض أسعار الفائدة باعتباره دليلًا على أن انفجار التضخم الذي شوه إرثه الاقتصادي قد شارف على الانتهاء، بحسب ما نقله موقع“أكسويس” الإخباري الأمريكي.

موضوعات“الخزانة الأمريكية” تفرض عقوبات على مصرفين وشركة في روسيا وأوسيتيا الجنوبية داو جونز يتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين

وافتتح بايدن خطابه أمام النادي الاقتصادي في واشنطن العاصمة معتبرًا أن يوم صدور قرار الخفض كان“يومًا مهمًا للبلاد”.

وقال بايدن:“إنها إشارة مهمة من الاحتياطي الفيدرالي إلى بقية البلاد مفادها أنه بعد الزيادات المتكررة في الفائدة لتهدئة التضخم، عاد التضخم إلى الانخفاض”، مضيفًا“إنها إشارة إلى أننا دخلنا مرحلة جديدة في اقتصادنا وانتعاشنا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة ليس“إعلانًا بالنصر” في الحرب على التضخم، لكنه“إعلان عن تقدم”.

وتابع“هذه لحظة يشعر فيها الأفراد بثقة أكبر – شراء منزل، سيارة جديدة، تأسيس أسرة، بدء عمل تجاري جديد، تداول الوظائف”.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في أول خفض لأسعار الفائدة منذ أربع سنوات، وأشار إلى أنه من المرجح أن يستمر في خفض الأسعار.

ويشكل الاقتصاد قضية محورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب قضية ارتفاع الأسعار للهجوم على منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس.

المصدر: