Friday, 20 September 2024 02:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن: قرار خفض أسعار الفائدة إعلان عن تقدم في مواجهة التضخم

9/20/2024 4:39:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة يشير إلى أن البلاد دخلت“مرحلة جديدة” ويمثل إعلانًا عن أحراز تقدم في مواجهة التضخم، خلال خطاب أشاد فيه بإنجازاته الاقتصادية.

وأشار بايدن، الذي نادرًا ما يتحدث علنًا ​​عن قرارات السياسات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي، إلى انخفاض أسعار الفائدة باعتباره دليلًا على أن انفجار التضخم الذي شوه إرثه الاقتصادي قد شارف على الانتهاء، بحسب ما نقله موقع“أكسويس” الإخباري الأمريكي.

موضوعات متعلقة “الخزانة الأمريكية” تفرض عقوبات على مصرفين وشركة في روسيا وأوسيتيا الجنوبية داو جونز يتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين

وافتتح بايدن خطابه أمام النادي الاقتصادي في واشنطن العاصمة معتبرًا أن يوم صدور قرار الخفض كان“يومًا مهمًا للبلاد”.

وقال بايدن:“إنها إشارة مهمة من الاحتياطي الفيدرالي إلى بقية البلاد مفادها أنه بعد الزيادات المتكررة في الفائدة لتهدئة التضخم، عاد التضخم إلى الانخفاض”، مضيفًا“إنها إشارة إلى أننا دخلنا مرحلة جديدة في اقتصادنا وانتعاشنا”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة ليس“إعلانًا بالنصر” في الحرب على التضخم، لكنه“إعلان عن تقدم”.

وتابع“هذه لحظة يشعر فيها الأفراد بثقة أكبر – شراء منزل، سيارة جديدة، تأسيس أسرة، بدء عمل تجاري جديد، تداول الوظائف”.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في أول خفض لأسعار الفائدة منذ أربع سنوات، وأشار إلى أنه من المرجح أن يستمر في خفض الأسعار.

ويشكل الاقتصاد قضية محورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب قضية ارتفاع الأسعار للهجوم على منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس.

المصدر:

MENAFN20092024000202011048ID1108695666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث