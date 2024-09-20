الشرطة تقبض على مشتبه فيه بجريمة قتل وقعت في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / أريحا /PNN / قبضت الشرطة على مشتبه فيه بجريمة قتل وقعت قبل حوالي عام في إحدى قرى جنوب نابلس.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناءً على متابعة فرع المباحث العامة بشرطة محافظة نابلس، تم تحديد تواجد المشتبه فيه بمدينة أريحا، بالتعاون مع المباحث العامة في شرطة محافظة أريحا، وبإسناد من إدارات ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، تم القبض على المشتبه فيه، وضبط السلاح الذي يُشتبه باستخدامه في ارتكاب الجريمة.
واكدت التحفظ على المشتبه فيه تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاصول.
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