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الشرطة تقبض على مشتبه فيه بجريمة قتل وقعت في نابلس

9/20/2024 4:32:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / أريحا /PNN / قبضت الشرطة على مشتبه فيه بجريمة قتل وقعت قبل حوالي عام في إحدى قرى جنوب نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناءً على متابعة فرع المباحث العامة بشرطة محافظة نابلس، تم تحديد تواجد المشتبه فيه بمدينة أريحا، بالتعاون مع المباحث العامة في شرطة محافظة أريحا، وبإسناد من إدارات ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، تم القبض على المشتبه فيه، وضبط السلاح الذي يُشتبه باستخدامه في ارتكاب الجريمة.

واكدت التحفظ على المشتبه فيه تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاصول.

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