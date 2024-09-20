الرياض تستضيف معرض الأدوية العالمي CPHI في ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, September 20, 2024 /EINPresswire / -- تستضيف المملكة CPHI المتخصص في صناعة الدواء وذلك في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024م، برعاية وزارة الصحة وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.ويُعد معرض CPHI أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأدوية، حيث يأتي هذا العام بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، وأكثر من 100 دولة، وبحضور متوقع يصل إلى 30 ألف زائر، ومن المقرر أن يُقام على مساحة تمتد إلى 30 ألف متر مربع.ويحتضن المعرض أربع منصات رئيسية وهي: منصة المستقبل، ومنصة الابتكار، ومنصة التقنية الحيوية، ومنصة الاكتشاف التي تسلط الضوء على مستقبل القطاع، ومستجداته، وفرصه الواعدة، بتواجد نخبة من الخبراء والمتحدثين وهم: المدير التنفيذي والرئيس العالمي للشؤون الفنية والعلمية في شركة Thermo Fisher Scientific”أنيل كين"، ومدير السياسات العامة والشؤون التنظيمية في“US Pharmacopeia زكية الكردي"، والمستشارة التنفيذية الأولى في Strategy& Middle East" التابعة لشركة PwC "كلوديا بالم"، ورئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية و المدير العام لشركة باكستر المحدودة "فيصل بن دايل"، ومستشار الإستراتيجية بالأمانة العامة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية "مساعد الخليف" والعديد من المتحدثين، ويضم المعرض أهم جهات القطاع المحلية والعالمية مثل: زيتا فارما، وشركة سدير للأدوية، وشركة تبوك الدوائية، وأدوية الحكمة، وشركة بايونير الدوائية، وسبيماكو، وجلفار، وإيبيكو، ودله فارما، وشركة إم إس فارما، ومختبرات دكتور ريدي، والعديد من الجهات الأخرى.تجدر الإشارة إلى أن معرض CPHI يقام في ظل نمو دور المملكة العربية السعودية الريادي في قطاع الدواء، حيث أنه من المتوقع أن يصل سوق الأدوية المحلي إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 2.52 في المائة.● يُعد معرض CPHI أحد أكبر المعارض العالمية في المتخصصة في قطاع الأدوية، حيث يأتي هذا العام بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، وأكثر من 100 دولة، وبحضور متوقع يصل إلى 30 ألف زائر، ومن المقرر أن يُقام على مساحة تمتد إلى 30 ألف متر مربع.● يحتضن المعرض أربع منصات رئيسية وهي: منصة المستقبل، ومنصة الابتكار، ومنصة التقنية الحيوية، ومنصة الاكتشاف التي تسلط الضوء على مستقبل القطاع، ومستجداته، وفرصه الواعدة.● يضم المعرض نخبة من المتحدثين مثل:المدير التنفيذي والرئيس العالمي للشؤون الفنية والعلمية في شركة Thermo Fisher Scientific "أنيل كين"، ومدير السياسات العامة والشؤون التنظيمية في "US Pharmacopeiaزكية الكردي"، والمستشارة التنفيذية الأولى في "Strategy& Middle East" التابعة لشركة PwC "كلوديا بالم"، والعديد من المتحدثين.

Pragati Malik

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