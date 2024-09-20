تحليل شامل لأداء محمد صلاح في الموسم الحالي 2025/2024 مع ليفربول ومنتخب مصر

يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت في الموسم الحالي 2024/2025 مع ليفربول، حيث يقدم أداءً استثنائيًا يجعله من بين أفضل لاعبي العالم.



إلى جانب تألقه في الإنجليزي، يثبت صلاح دوره المحوري كقائد مصر، حيث يجمع بين الأداء الفردي المتميز ومساهماته الكبيرة في نجاحات فريقه ومنتخبه، مما يجعله محط الأنظار في البطولات المحلية والدولية.

أداء صلاح مع ليفربول موسم 2024/2025

مع بداية الموسم الحالي، شارك محمد صلاح في 4 بالدوري الإنجليزي الممتاز بمجموع دقائق بلغ 353 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.



كان حضوره في الملعب حاسمًا في كل مباراة، مما يُظهر توازنه بين التسجيل والصناعة.

في مباراة ليفربول أمام إيبسويتش تاون، سجل صلاح هدفًا وصنع آخر، وانتهت المباراة بفوز فريقه 0/2، ليؤكد على قدرته على حسم المباريات.



وفي مواجهة برينتفورد التي انتهت بنفس النتيجة لصالح ليفربول، أحرز صلاح هدفًا واحدًا، ليواصل تقديم أداء رائع يسهم في تحقيق الانتصارات لفريقه.



التألق الأبرز لصلاح جاء في مباراة مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين، والمباراة انتهت بثلاثية نظيفة لصالح ليفربول، مما أبرز دوره المحوري في المواجهات الكبرى.

أما في مباراة ليفربول أمام نوتينغهام فورست، ورغم مشاركته الكاملة، لم يسجل صلاح أو يصنع أهدافًا، وانتهت المباراة بخسارة الريدز 0/1.

في دوري أبطال أوروبا، خاض صلاح مباراة واحدة أمام ميلان، حيث لعب 90 دقيقة كاملة دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.



ومع ذلك، يستمر في لعب دور مهم في خطط المدرب سلوت، حيث يُعتبر عنصراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.

أداء محمد صلاح مع منتخب مصر في عام 2024

على مستوى المنتخب المصري، خاض صلاح 7 مباريات خلال عام 2024 حتى الآن، كان أولها في 7 يناير أمام تنزانيا، حيث فاز المنتخب المصري 2-0، وصنع صلاح أحد الأهداف.

بعدها، شارك في مباراتين أمام موزمبيق وغانا في بطولة أمم أفريقيا، وانتهت كلتاهما بالتعادل 2-2.



سجل صلاح هدفًا وصنع آخر في مباراة موزمبيق، مما أظهر قدرته على التأثير في مباريات المنتخب كما يفعل مع ناديه.

وغاب صلاح لفترة بسبب الإصابة، لكنه عاد بقوة في 6 يونيو 2024، وشارك في مباراة تصفيات كأس العالم ضد بوركينا فاسو، حيث ساهم في فوز الفراعنة 2-1 بصناعة هدف حاسم.

بعد ذلك، لعب صلاح أمام غينيا بيساو وسجل هدف الفراعنة في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1.

وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا، لعب صلاح أمام كاب فيردي وبوتسوانا، وانتهت المباراتان بفوز مصر بنتائج 3-0 و4-0 على التوالي.



سجل صلاح هدفًا في المباراة الثانية ضد بوتسوانا، وكانت هذه المباراة التي وصل فيها إلى المشاركة رقم 100 في تاريخه مع منتخب بلاده مصر، محققًا إنجازًا كبيرًا في مسيرته الدولية.

محمد صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول ومنتخب مصر يواصل كتابة التاريخ، ليس فقط من خلال الأهداف والأرقام، ولكن أيضًا من خلال تأثيره الكبير داخل وخارج الملعب.

ويُظهر صلاح مرونة في التعامل مع الضغوط، سواء في البطولات المحلية أو الدولية، ويظل عنصرًا رئيسيًا في تشكيلات فريقه ومنتخبه، مما يعزز فرصه في مواصلة حصد الألقاب وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.