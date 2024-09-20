ليست الخفافيش.. دراسة تكشف نوع الحيوانات المتسببة في «كوفيد 19»

كشف فريق أبحاث دولي الأنواع الحيوانية الأكثر احتمالاً أن تكون بمثابة "مضيف وسيط" للفيروس، المسؤول عن جائحة كوفيد-19، حسب مقال نُشر أمس.

ويضيف البحث إلى الأدلة المتزايدة بأن الجائحة بدأت بسبب إدخال حيوانات مصابة إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019.

ولم تتوفر أي عينات من الحيوانات، التي تم بيعها في السوق وقت تفشي الجائحة، وتم إغلاق السوق سريعاً وتطهيره، لكن محققين من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أخذوا عينات من الأرضيات والجدران وأسطح أخرى.

وكشف تحليل جديد لهذه المجموعة من البيانات، التي أحصت أكثر من 800 عينة أن فيروس (سارس-كوفيد-2)، كان موجوداً "بالقرب من حظيرة للحياة البرية وداخلها".

كما احتوت العينات الإيجابية للفيروس على الحمض النووي (دي.إن.إيه) من حيوانات مثل كلاب الراكون وقطط الزباد. وتبين أن كلاب الراكون هي الحيوان الأكثر وفرة وراثياً في العينات.