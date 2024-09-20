الجيش الروسي يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الروسية خلال الليل.
وقالت الوزارة، في بيان لها: «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضافت: «تم تدمير ثماني طائرات أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقة بيلجورود».
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