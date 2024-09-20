الجيش الروسي يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الروسية خلال الليل.

وقالت الوزارة، في بيان لها: «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت: «تم تدمير ثماني طائرات أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقة بيلجورود».

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