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إسرائيل تقصف منزلاً في غزة وتقتل 6 فلسطينيين

9/20/2024 3:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، إثر استهداف طيران الجيش الإسرائيلي منزلاً في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بمقتل ستة مواطنين، ووقوع عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونسفت قوات الجيش الإسرائيلي مباني السكنية جنوب شرق مدينة غزة، كما نسفت عدداً من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفاً و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفاً و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب «وفا».

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