دايناتريس تعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات لدى المؤسسات السعودية

(MENAFN
- Golin Mena) [الرياض - المملكة العربية السعودية، 19 سبتمبر 2024] – نظمت دايناتريس (المدرجة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز DT)، الشركة الرائدة في مجال المراقبة والأمن ، جلسة نقاشية مستديرة اليوم مع عدد من الصحافيين من وسائل الإعلام المرموقة في المملكة العربية السعودية. وتركّز النقاش على أهمّية ضمان مرونة تكنولوجيا
المعلومات للمؤسسات السعودية. وشارك ريك ماكونيل، الرئيس التنفيذي لدى دايناتريس في هذه الجلسة التي أقيمت في فندق "لو ميريديان" الشهير في الرياض، وذلك في أول محطة ضمن زيارته لمنطقة الشرق الأوسط.
وكان برنامج التحوّل الوطني بمثابة حافز للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في المملكة منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030". وبالتوازي مع التقدم الرقمي الذي تشهده البلاد، سجّل حجم عمليات التسجيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية في الربع الثاني من العام الجاري 2024 ارتفاعاً بنسبة 53% و43% على التوالي. وتهدف المملكة الآن إلى استحواذ الاقتصاد الرقمي على 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2025.
ويبدو جلياً أن التحوّل الرقمي المستمر في المملكة ينتشر في بيئات ديناميكية هجينة ومتعددة السحابة. وتماشياً مع تسريع مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص لجهودها للمساعدة في تحقيق "رؤية السعودية 2030"، والاستفادة من الفرص المستقبلية، يزداد تعقيد بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، كما تصبح في الوقت ذاته أكثر عُرضة للاضطرابات. وتؤكد الانقطاعات العالمية الأخيرة لتكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها واسعة النطاق على الحاجة الملحّة من جانب المؤسسات لتعزيز مرونة أعمالها والحدّ من مخاطر الانقطاع.
وتوفر منصة دايناتريس للمؤسسات السعودية حلاً حيويًا لحمايتها من حالات انقطاع تكنولوجيا المعلومات والتعافي منها. وتعتمد هذه المنصة الرائدة لحلول المراقبة والأمن على محرّك Davis AI التي تستفيد بدورها من قوة ثلاث تقنيات للذكاء الاصطناعي، وهي على وجه التحديد: الذكاء الاصطناعي التنبؤي والسببي والتوليدي. وتعمل دايناتريس على تمكين المؤسسات من تحديد المشاكل بشكل استباقي، لتتمكن من اتخاذ إجراءات فورية لحلّها قبل وصولها إلى العملاء، ما يضمن الحصول على نتائج أعمال تتمتع بالسلاسة والموثوقية. ومن خلال التكامل السلس مع كل سحابة وحاوية وتقنية، توفر المنصة التحليلات والأتمتة المتقدمة لدعم المؤسسات في التغلب على تعقيد السحابة وتحسين الأداء وتحقيق نتائج أعمال أفضل.
علق ريك ماكونيل، الرئيس التنفيذي لدى دايناتريس قائلاً، "إن الفرصة المتاحة للمراقبة في المملكة العربية السعودية مذهلة حقًا. ومن خلال اجتماعات متعددة مع العملاء، شاهدنا التحول الرقمي السريع في المنطقة. وبصفتنا مستخدمين، نتوقع جميعًا أن تعمل البرامج بشكل مثالي، وتتمتع دايناتريس بمكانة تمكنها من سد الفجوة بين تعقيد البيانات والحاجة المستمرة إلى مرونة تكنولوجيا المعلومات. تعد المملكة العربية السعودية منطقة رئيسية للاستثمار الاستراتيجي والنمو بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم الشركات في تحقيق مستوى عالي من المرونة والموثوقية".
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