(MENAFN
- IHC) 19 سبتمبر 2024
الاتحاد للشحن تطلق مشروعاً مشتركاً مع خطوط إس إف الجوية لتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين
• الاتحاد للشحن تعلن عن خطة لتأسيس مشروع مشترك هو الأول من نوعه بالتعاون مع خطوط إس إف الجوية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتحسين الوصول والخدمات اللوجستية
• المشروع المشترك يرسخ التعاون الاستراتيجي بين الجهتين ويستثمر إمكانياتهما المشتركة لتقديم خدمات لوجستية موحدة تركز على زيادة سعة الشحن وتقليص وقت النقل وتعزيز الوصول إلى وجهات جديدة
• التعاون بين الجهتين يأتي تماشياً مع طموحات أبوظبي الرامية لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات والصين لتصبحا وجهتين أساسيتين في قطاع الخدمات اللوجستية في العالم
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، وخطوط إس إف الجوية التابعة لشركة إس إف القابضة، عن تعاونهما لتأسيس مشروع مشترك في خطوة مهمة في مسار العلاقات الدبلوماسية الممتدة 40 عاماً بين الإمارات العربية المتحدة والصين.
واجتمع ممثلون بارزون عن الجهتين في مقر خطوط إس إف الجوية في شينزين في 18 سبتمبر للكشف بشكل رسمي عن نية إطلاق المشروع المشترك. وحضر الاجتماع كل من معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران؛ ومنصور المعلا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران؛ وأنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران؛ وستانيسلاس برون نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن؛ وليونارد رودريجيز رئيس قسم إدارة الإيرادات وأعمال تخطيط الشبكة في الاتحاد للشحن؛ ووانغ وي، رئيس مجلس إدارة إس إف القابضة؛ ولي شينغ نائب رئيس مجموعة إس إف ورئيس مجلس إدارة خطوط إس إف الجوية؛ وأليكس هو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة إس إف.
ويأتي المشروع المشترك على خلفية الشراكة المزدهرة بين الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية التي عززت الوصول وسعة الشحن بين الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية. وينص الاتفاق الحالي بين الجهتين على مشاركة سعة الشحن لتعزيز الخطوط التجارية العالمية، وقد أسهم ذلك في توفير العديد من الفوائد للجهتين وعملائهما.
ويأتي المشروع المشترك الجديد من أجل توسيع التعاون إلى آفاق جديدة، حيث سيتجاوز مشاركة سعة الشحن ليرسم ملامح شراكة استراتيجية بين الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية، وذلك من أجل تحقيق التكامل بين إمكانيات الطرفين وتقديم حلول لوجستية متكاملة وموحدة للعملاء من مختلف أنحاء العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: "يعكس هذا المشروع المشترك العلاقة الوطيدة والمتنامية بين دولة الإمارات والصين. وسيؤدي التعاون بين الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية إلى تعزيز الوصول والمرونة والسرعة للعملاء في قطاعي التجارة الإلكترونية والشحن الجوي التقليدي".
ومن جهته، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "بوصفها الناقل الوطني الرسمي في دولة الإمارات، تلتزم الاتحاد للطيران بدعم رؤية أبوظبي الرامية لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً رئيسياً. إن هذا المشروع المشترك مع خطوط إس إف الجوية هو خطوة مهمة في طريق تحقيق هذه الرؤية، حيث يسمح باستثمار نقاط القوة لدى الطرفين لتحسين سير العمليات والمساهمة في نمو وتنويع اقتصادات أبوظبي وإيتشو وشينزين. كما يلعب المشروع دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية، مما يسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي".
ويضم المشروع المشترك عدة نقاط أبرزها زيادة سعة الشحن للطائرات وتقليص وقت النقل وربط الشبكات وتوسيع نطاق الخدمات الدولية لدى إس إف إكسبرس، مما سيزوّد عملاء خطوط إس إف الجوية بمرونة أكبر ووصول أسرع إلى الوجهات الأوروبية. كما تنص الشراكة على زيادة عدد الرحلات والمراكز والوجهات بما يعزز سلاسة النقل ويزيد من كفاءة العمليات.
وبدوره، قال وانغ وي، رئيس مجلس إدارة إس إف القابضة: "إن هذا المشروع المشترك هو تطور كبير في مجال خدمات الشحن اللوجستية بين الصين ودولة الإمارات، حيث سيرسي التعاون مع الاتحاد للشحن معايير جديدة في قطاع الطيران، وخاصة في ظل ارتفاع الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية والبريد الجوي وتسليم الطرود. كما أن هذه الاتفاقية هي التزام طويل الأمد بتحسين جودة عمليات خطوط إس إف الجوية وموثوقيتها".
ويعكس الاتفاق التزام الطرفين بتطوير الشراكة بينهما بما يصب في مصلحة السوق والعملاء. وسيركز التعاون على دمج خبرات الاتحاد للشحن في خدمة العملاء مع سعة الشحن الكبيرة والوجهات الواسعة التي تقدمها خطوط إس إف الجوية، وذلك بهدف تعزيز دور مسارات التجارة بين دولة الإمارات والصين.
وستتضمن المرحلة القادمة من الشراكة وضع اللمسات النهائية على تفاصيل مستوى التعاون بين الطرفين وتطبيق التعديلات المستقبلية تمهيداً لتوقيع الاتفاقية النهائية خلال فترة قصيرة. وتلتزم كلّ من الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية بتنمية وتطوير علاقات الشراكة بينهما عبر إيقاف التسويق الفردي والعمل الموحد كشريكين ملتزمين بتقديم خدمات مميزة لعملائهما وللسوق العالمية.
MENAFN20092024003331011284ID1108695397