OSN+ تنفرد بعرض حصري لمسلسل البطريق بالتزامن مع إطلاق محتوى جديد وممتع

(MENAFN
- IPN) دبي، الإمارات العربية المتحدة- 19 سبتمبر 2024: كشفت منصة OSN+، خدمة البث المحلية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق العرض الأول والحصري في الشرق الأوسط لمسلسل البطريق من إنتاج HBO في 20 سبتمبر، مع عرض حلقات أسبوعية كل إثنين ابتداء من 30 سبتمبر. ويستلهم المسلسل المكون من ثماني حلقات أحداثه من فيلم The Batman من إخراج مات ريفز الذي نال إعجاب المشاهدين والنقاد على حد سواء. وتتناول قصة المسلسل الجوانب المعقدة لشخصية أوز كوب الملقب بـالبطريق.
وتدور أحداث المسلسل في الفترة اللاحقة لاختفاء باتمان، وتعرض حالة الفوضى التي عاشتها مدينة جوثام بعد وفاة زعيم الجريمة كارمين فالكوني، حيث يستغل أوز كوب الفرصة للسيطرة على عالم الجريمة في جوثام، ويواجه خصوماً أشداء بمن فيهم ابنة كارمين، صوفيا فالكوني، وعائلة ماروني بزعامة سلفاتور ماروني. ويستكشف المسلسل الصراع المحتدم على السلطة والمؤامرات والتحالفات غير المتوقعة، ويأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة إلى عالم الجريمة الخطر في مدينة جوثام.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيلي حبيب الرئيس التنفيذي في منصة أنغامي و+OSN: "يسرنا الإعلان عن إطلاق العرض الأول والحصري لمسلسل البطريق على +OSN، وهو أحد الإنتاجات العديدة المرتقبة هذا العام، وذلك في إطار التزامنا الراسخ بتقديم محتوى ترفيهي رفيع المستوى لمشاهدينا في منطقة الشرق الأوسط. ويشكل المسلسل بحبكته المشوقة وطاقم عمله الرائع إضافة مثالية إلى مكتبتنا المتنامية من المحتوى المتميز، ويفتتح مجموعة من الأعمال الاستثنائية التي سنقدمها لمشاهدينا هذا العام".
ويعدّ المسلسل واحداً من عدة أعمال ستُعرض على المنصة التي تمتلك حقوق العرض الأول لجميع أعمال Max Originals وأفلام Warner Bros. Pictures الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم مجموعة من العروض الجديدة بما في ذلك فيلم Wonka في 27 سبتمبر، وفيلم Dune II في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى مسلسل Dune: Prophecy المقرر عرضه في نوفمبر المقبل.
كما أعلنت المنصة عن تقديم مجموعة من المسلسلات المميزة خلال الشهر الحالي، ابتداء من مسلسل الرعب الشهير FROM الذي يبدأ عرضه على +OSN في 23 سبتمبر. ويمكن لعشاق الدراما التركية متابعة مسلسل Come What May (حكاية زواج) الجديد والحصري، والذي تدور قصته حول الخيانة في حبكة درامية مشوقة ومخصصة لعشاق الدراما الناطقة بالعربية. كما تعرض المنصة مسلسل الدراما الطبية الجديد Brilliant Minds من بطولة زاكاري كوينتو، والذي تدور أحداثه في مستشفى نفسي حديث، ويبدأ عرضه في 24 سبتمبر.
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