أهمية التعاون.. تعزيز إدارة النفايات بفعالية أكبر

لا شك بأن التعاون بين المؤسسات والأطراف التي تتشارك الرؤى المتشابهة يفتح المجال أمام اكتساب قدر كبير من الخبرة، التي تدفع بدورها عجلة التقدم في مجال إدارة النفايات بفعالية. كما أن هذا التعاون يلعب دوراً أساسياً في ضمان تبني نهج شامل للتوافق الاستراتيجي الذي يتصدى لمختلف التحديات المعقدة ذات الصلة بأزمة النفايات العالمية.

وتنطوي الشراكات على أهمية خاصة لتحقيق أهداف إدارة النفايات، فعلى سبيل المثال، يعدُّ التعاون مع والمدارس أمراً ضرورياً لنجاح مبادرات التوعية المجتمعية، كما أن استغلال نقاط القوة الجماعية لشركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية يضمن أن تؤدي الجهود المبذولة في هذا السياق إلى استدامة طويلة الأجل، والحد بشكل كبير من النفايات.

ويتطلب تقييم فعالية إدارة النفايات النظر بشأن جميع أنواع النفايات، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، والتي من المتوقع أن يصل حجمها إلى 82 مليون طن في عام 2030. وتبرز حاجة ملحة لمعالجة هذه النفايات في قارة آسيا على وجه الخصوص، والتي تستحوذ على أكبر كمية من النفايات الإلكترونية على مستوى العالم. وهذا أمر يمكن القيام به عبر الاستفادة من الشراكات بين مؤسسات إدارة النفايات والشركات المتخصصة في إدارة النفايات الإلكترونية.

ومن الأمثلة الجديرة بالملاحظة على ذلك، الشراكة التي أقيمت بين مجموعة تدوير ودوبال القابضة في وقت سابق من هذا العام، عندما استحوذت الشركتان معاً على شركة إنفيروسيرف المختصة بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وذلك لضمان اتباع نهج شامل لتحقيق الهدف المشترك للشركتين والمتمثل في تحويل النفايات بعيداً عن المكبات، وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتسلط هذه الشراكات الضوء على أهمية النمو والتوسع ودورهما في تحقيق إمكانات هذا القطاع.

وفضلاً عن تعزيز وتطوير حلول مبتكرة لإدارة النفايات، تؤكد الشراكات أيضاً على التزام الأطراف المعنية بالاستراتيجيات الوطنية، كما أنها ترسي معايير قوية للإدارة المسؤولة للنفايات للأجيال القادمة.



