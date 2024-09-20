مدرب برشلونة: رغم الخسارة أمام موناكو أرى الكثير من الإيجابيات في أداء الفريق

قال هانز فليك مدرب برشلونة إنه لا يشعر بالقلق بشأن أداء فريقه رغم الهزيمة 2-1 أمام موناكو في مستهل مشواره أبطال أوروبا أمس الخميس.

واستغل موناكو تفوقه العددي بعد طرد مدافع برشلونة إيريك جارسيا بعد مرور 11 دقيقة فقط من بداية المباراة قبل أن يضمن هدفان عن طريق ماجنيس أكليوش وجورج إيلنيكينا الانتصار على العملاق القطالوني.

وظل فليك، الذي قاد برشلونة لخمسة انتصارات متتالية في الإسباني، إيجابيا بعدما تجرع الهزيمة الأولى له مع الفريق وحث لاعبيه على نسيان الأمر والتركيز على المواجهات المقبلة.

وقال فليك للصحفيين "بعد طرد جارسيا تغيرت المباراة تماما لكني أرى إيجابيات. حاولنا الدفاع كفريق والهجوم كفريق. أتيحت لنا بعض الفرص لكنهم استحقوا الفوز".

وأضاف "طلبت من اللاعبين أن يرفعوا رؤوسهم لأنهم يشعرون بخيبة أمل، لكن يتعين علينا التركيز على مباراة الأحد (مباراة الدوري الإسباني أمام فياريال)، وهي مباراتنا التالية. حان الوقت للتعافي، وآمل أن يعود اللاعبون بالكثير من الطاقة.

"لدينا لاعبون قدموا أكثر من 100 بالمئة من مجهودهم، كل لاعب حاول تقديم أفضل ما لديه في هذه المباراة. أنا فخور جدا بهذا الفريق لكن يتعين علينا أن نتقبل الخسارة اليوم".

واستعاد برشلونة ذكريات مريرة من الموسم الماضي عندما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 4-1 أمام باريس سان جيرمان بعد حصول المدافع رونالد أراوخو على بطاقة حمراء.

ونفى فليك معاناة الفريق القطالوني في دوري الأبطال وقال إنه يشعر بالتفاؤل إزاء فرص فريقه في البطولة التي فاز بها آخر مرة في 2015.

وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق "كلنا شاهدنا ما حدث اليوم بعد حصولنا على بطاقة حمراء عقب 11 دقيقة فقط. تسبب هذا في تغيير مجرى المباراة لكن علينا تقبل هذه الأمور لأنها تحدث كثيرا في كرة القدم.

"لكننا أقوياء بما يكفي لتقديم أداء جيد في دوري أبطال أوروبا، لدينا سبع مباريات قادمة وأعتقد أننا سنفوز بالكثير من المباريات".

ويستضيف برشلونة منافسه يانج بويز في المباراة التالية.



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