البرازيل تفرض 920 ألف دولار أمريكي غرامة على منصة «إكس»

فرضت محكمة في البرازيل، أمس، غرامة على شركات ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، بعد أن تمكن بعض المستخدمين في البلاد من الوصول إلى منصة «إكس» لفترة قصيرة.

يشار إلى أن المنصة محظورة في البرازيل بناء على أمر القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي اتهمها بعدم اتخاذ ما يكفي من التدابير ضد انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة.

وتمكن بعض المستخدمين، أول من أمس، من الوصول إلى المنصة، ما دفع المحكمة الاتحادية العليا إلى تغريم «إكس» ومزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، المملوكين لماسك، خمسة ملايين ريال برازيلي (نحو 920 ألف دولار أمريكي) عن كل يوم تخرق فيه المنصة الحظر.

وقالت الرابطة البرازيلية لمزودي خدمات الإنترنت والاتصالات إن تحديثاً تلقائياً على تطبيقات الهواتف سمح لـ«إكس» بتجاوز الحظر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب دي مورايس من «إكس» حظر حسابات الناشطين اليمينيين الذين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات خاطئة. ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني، ولم تمتثل عملاق التواصل الاجتماعي لهذا الطلب.

وتلا ذلك قيام ماسك بإغلاق مكتب الشركة في البرازيل في منتصف أغسطس بدعوى أنه يخشى من اعتقال ممثل الشركة في البلاد.

ووفقاً لتقارير إعلامية، لدى «إكس» نحو 20 مليون مستخدم في البرازيل.