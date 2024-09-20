البرازيل تفرض 920 ألف دولار أمريكي غرامة على منصة «إكس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
فرضت محكمة في البرازيل، أمس، غرامة على شركات ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، بعد أن تمكن بعض المستخدمين في البلاد من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي «إكس» لفترة قصيرة.
يشار إلى أن المنصة محظورة في البرازيل بناء على أمر القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي اتهمها بعدم اتخاذ ما يكفي من التدابير ضد انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة.
وتمكن بعض المستخدمين، أول من أمس، من الوصول إلى المنصة، ما دفع المحكمة الاتحادية العليا إلى تغريم «إكس» ومزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، المملوكين لماسك، خمسة ملايين ريال برازيلي (نحو 920 ألف دولار أمريكي) عن كل يوم تخرق فيه المنصة الحظر.
وقالت الرابطة البرازيلية لمزودي خدمات الإنترنت والاتصالات إن تحديثاً تلقائياً على تطبيقات الهواتف سمح لـ«إكس» بتجاوز الحظر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب دي مورايس من «إكس» حظر حسابات الناشطين اليمينيين الذين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات خاطئة. ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني، ولم تمتثل عملاق التواصل الاجتماعي لهذا الطلب.
وتلا ذلك قيام ماسك بإغلاق مكتب الشركة في البرازيل في منتصف أغسطس بدعوى أنه يخشى من اعتقال ممثل الشركة في البلاد.
ووفقاً لتقارير إعلامية، لدى «إكس» نحو 20 مليون مستخدم في البرازيل.
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