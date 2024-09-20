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- Bashir Mraish Consultancy) بغداد، العراق، سبتمبر 2024 - أعلنت شركة سامسونج
للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والابتكار، عن إطلاق حملتها الجديدة "Better Together"، بالتعاون مع منصات الفيديو عند الطلب الأبرز في المنطقة، "شاهد" و"TOD" و"يانغو بلاي" و"OSN+". ويؤكد هذا التحالف الاستراتيجي التزام سامسونج بتقديم تجربة مشاهدة تلفزيونية فريدة من نوعها، حيث يتيح للعملاء الوصول إلى محتوى الترفيه والرياضة والمحتوى المحلي المفضل بطرق مبتكرة وغير مسبوقة.
وتتألق من خلال حملة "Better Together" أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جهاز "2024 Neo QLED 8K" الذي يُعيد تعريف الابتكار بميزاته المتقدمة وجودة العرض الاستثنائية. وتعمل هذه الأجهزة على تحويل أي مساحة معيشة إلى سينما شخصية حقيقية، ما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية. وبفضل تقنية "8K AI Upscaling Pro"، يتمكن المستخدمون من الاستمتاع ببرامجهم وأفلامهم المفضلة بدقة مذهلة. ويعزز التعاون مع منصات الفيديو عند الطلب القيمة المضافة لتجربة المحتوى، ما يكمل هذه التكنولوجيا المتطورة بشكل مثالي.
واحتفالاً بهذا الإطلاق، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق عرض ترويجي حصري في جميع أنحاء العراق، يتيح للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى 12 شهراً من المحتوى المجاني على أفضل المنصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتضمن العرض خصمًا يصل إلى 20% عند شراء تلفزيونات سامسونج Neo QLED 8KوNeo QLED 4K، وQLED. علمًا أن هذا العرض ينتهي في 15 أكتوبر.
وصرّح السيد سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق قائلاً: "تعكس حملة "Better Together" التزام سامسونج بتعزيز تجربة الترفيه المنزلي لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع أبرز المنصات مثل "شاهد" و"TOD" و"يانغو بلاي" و"OSN+"، نستطيع تسليط الضوء على ابتكاراتنا التلفزيونية وميزات الذكاء الاصطناعي مع تقديم أفضل محتوى من شركائنا. ويساهم هذا التعاون في خلق تجربة مشاهدة فريدة من نوعها. ونحن نؤمن بقدرة الجيل الجديد من أجهزة تلفزيون سامسونج المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي على إعادة تعريف طريقة استمتاع المشاهدين ببرامجهم وأفلامهم ومبارياتهم الرياضية المفضلة في منازلهم."
"شاهد"... المنصة الأبرز للمحتوى عربي
ومن خلال شراكتها مع "شاهد"، منصة الفيديو عند الطلب الرائدة باللغة العربية في المنطقة، تقدم سامسونج أفضل المسلسلات والأفلام المحلية مباشرة للمشاهدين على أجهزة تلفزيون "Neo QLED 8K 2024" التي تعمل بمعالج "NQ8 AI Gen3" المتطور. وتعمل هذه التقنية على رفع مستوى محتوىK4 إلى دقة تصل إلى 90٪ من محتوى 8K الأصلي، ما يضمن تجربة مشاهدة واقعية، تُبرز جميع التفاصيل.
وعلق سكوت ويمان، مدير أول الشراكات الاستراتيجية في "شاهِد" قائلاً: "بصفتنا شريك إطلاق رئيسي لـمنصة "Samsung TV Plus" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة سامسونج ونتطلع لتعميق أواصر التعاون بيننا، حيث تعد شركة سامسونج شريكاً حيوياً في تطوير تجربة البث المباشر على منصة "شاهد". ومن خلال التعاون مع سامسونج، نعمل على تعزيز تجربة العميل، ما يسهل على مستخدمينا التفاعل مع المحتوى المتنوع الذي نقدمه. نحن ملتزمون بالاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم أعلى جودة للمحتوى، سواء كان ذلك من خلال مكتبتنا الشاملة من البرامج الترفيهية أو من خلال تقديم الأحداث الرياضية الحية."
وتأتي أجهزة تلفزيون سامسونج من طرازات 2022-2024 مجهزة بخدمة "Samsung TV Plus" التي تمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه. وتتميز الخدمة بتوفير أكثر من 20 قناة مدمجة، تقدم مجموعة متنوعة من البرامج العالمية والمحلية. وتشمل هذه البرامج المسلسلات الشهيرة من منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC، والتي تم تحسينها لتقديم أفضل جودة للصورة وتجربة مستخدم سلسة.
"TOD"... تجربة مشاهدة رياضية استثنائية بتقنية 4K
أمّا بالنسبة لعشاق الرياضة، تقدم منصة "TOD" التي تعتمد على الاشتراك أفضل تجربة مشاهدة على الشاشات الكبيرة، ما يمنحهم فرصة عيش كل تفاصيل المباراة وكأنهم يشاهدونها داخل الملعب. ومن خلال تلفزيون "2024 Neo QLED 8K" من سامسونج، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة بدقة تفوق 4K، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل "8K AI Upscaling Pro" و"AI Motion Enhancer Pro"، التي تعزز جميع تفاصيل المحتوى.
وقال محمد سعدون الكواري، المعلق الرياضي في beIN SPORTS: "أشجع الجميع على بث جميع المباريات المرتقبة للموسم على الشاشات الكبيرة حصرياً على "TOD" مع جهاز "Neo QLED 8K" من سامسونج. استمتعوا بجميع تفاصيل المباريات مع تقنية "AI Upscaling"، واستفيدوا من ميزات المشاهدة المتوفرة على "TOD360" للحصول تجربة مشاهدة لا مثيل لها. استعدوا للانغماس في جميع تفاصيل مباريات دوري أبطال أوروبا مع "TOD" وسامسونج!"
" يانغو بلاي"، تجربة ترفيهية متكاملة مع أول سوبر آب ترفيهي
ويقدم تلفزيون "2024 Neo QLED 8K" من سامسونج تجربة مشاهدة استثنائية بالتعاون مع "يانغو بلاي"، ويعزز من روعة مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأعمال الأصلية المحلية. ومن خلال استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، يرتقي التلفزيون بتجربة المشاهدين إلى مستويات غير مسبوقة، ما يجعل كل لحظة على الشاشة أكثر واقعية وإثارة.
وتُعتبر منصة "يانغو بلاي" رائدةً في مجال الترفيه في المنطقة، حيث تقدم مكتبة غنية بالأفلام والمسلسلات والبرامج المتنوعة. كما تدعم المنصة المواهب المحلية وتسهم في تعزيز الثقافة والفنون في المنطقة من خلال تقديم المحتوى المحلي الذي تتألق فيه المواهب العربية.
كما يوفر سوبر آب "يانغو بلاي" للمستخدمين تجربة ترفيهية متكاملة، حيث يجمع بين بث الفيديو، والبث الموسيقي المخصص، والألعاب التفاعلية الصغيرة، بالإضافة إلى خدمات مساعد الذكاء الاصطناعي الناطق بالعربية والإنجليزية "ياسمينة". وتعمل هذه المنصة على تقديم تجربة سلسة وشاملة للمستخدمين لتعزيز تجربتهم وضمان رضاهم. وبفضل أحدث التقنيات من سامسونج، سيتمكن مشتركو "يانغو بلاي" من بث أعمال يانغو الأصليةالقادمة مثل مسلسل "الغالب غالب"، بتفاصيل استثنائية ووضوح لا مثيل له على أجهزة تلفزيون " 2024 Neo QLED 8K".
"+OSN"... تجربة ترفيه منزلي استثنائية مع محتوى متميز بوضوح مذهل
وتساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة من سامسونج في إضفاء حيوية غير مسبوقة على محتوى "OSN+"، حيث يتم تجسيد كل مشهد على تلفزيون 2024 Neo QLED 8K”" بصور نابضة بالحياة، ما يضمن للمشاهدين تجربة ترفيهية بأقصى درجات الجودة.
ومن خلال شراكتها مع "OSN+"، المنصة الرائدة في تقديم الترفيه المتميز، تمنح سaامسونج عملاءها في الشرق الأوسط فرصة الاستمتاع بالعرض الأول الحصري لمسلسل "The Penguin"، وهو مسلسل محدود مرتقب من إنتاج "HBO Original"، والذي سيبدأ عرضه بتاريخ 20 سبتمبر 2024. ومع خطة "OSN+ Premium" الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي من سامسونج، يمكن للمشاهدين متابعة هذه السلسلة المكونة من ثماني حلقات، والتي تعد جزءاً من فيلم "The Batman" الذي نال استحسان النقاد للمخرج مات ريفز. وستعرض السلسلة بدقة "4K UHD" المذهلة و"Dolby Atmos"، ما يتيح استكشافاً أعمق لشخصية أوز كوب، المعروف باسم "The Penguin"، بالإضافة إلى آلاف الساعات من المحتوى المتميز من "Max" و"HBO" و"NBC Universal" وغيرهم الكثير.
وتسعى حملة "Better Together" إلى تعزيز تجربة الترفيه المنزلي من خلال الدمج بين تكنولوجيا التلفزيون المتطورة من سامسونج مع المحتوى المتميز الذي تقدمه منصات البث الرائدة. كما تهدف سامسونج من خلال هذه الحملة إلى تقديم جودة وتنوع لا مثيل لهما للمشاهدين، وتعزيز تجربة مشاهدتهم لبرامجهم وأفلامهم المفضلة. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستفادة من العرض الحصري، يرجى زيارة ، لعيش تجربة سينمائية فريدة من راحة منزلك.
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