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يحتفل فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس بمرور خمس سنوات من التميز والرقي في مجال الضيافة

9/20/2024 2:17:23 AM
(MENAFN- SOCIATE) يسر فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس الإعلان عن تعيين السيد لوكا ميدا في منصب المدير العام الجديد، وذلك اعتباراً من تاريخه.

يتولى السيد لوكا ميدا في منصبه الجديد في فندق ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس مسؤولية الإشراف على إدارة شؤون الفندق بأكملها، حيث يسعى إلى تقديم تجارب ضيافة استثنائية على الدوام، كما يعمل على تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة لتعزيز مكانة الفندق في السوق.

يقول السيد لوكا حول توليه المنصب الجديد: "يسعدني تولي هذا المنصب وأن أتمكن من توظيف قدراتي في المساهمة بتحقيق رؤية الفندق. إن رضا الضيوف هو هدفنا الأسمى، وأنا أتطلع نحو الاستفادة بشكل أكبر من إمكانات فريق العمل لدينا للارتقاء بخدماتنا إلى أعلى مستوى."

مزيج مميز بين عقود من الخبرة والحيوية والتفاني في العمل


بعد مسيرة حافلة في قطاع الضيافة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في تسع دول، يثري لوكا هذا المنصب الرفيع بالخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بقطاع الضيافة.

لوكا، اسم بارز في عالم الضيافة الفندقية، تولى عدة مناصب إدارية عليا، وشغل مؤخراً منصب المدير العام لمجموعة فنادق جراند ميلينيوم في مسقط، سلطنة عمان. وخلال فترة عمله هناك، ترأس إدارة أكبر مجموعة فندقية في مسقط، وأشرف بنجاح على مرحلة ما قبل الافتتاح لفندق ستوديو إم في مسقط.


لقد تمكن بفضل رؤيته الاستراتيجية الثاقبة وإدارته الفعالة من تحقيق نجاحات باهرة، بما في ذلك تحسن أداء الفنادق بشكل ملحوظ، وتعزيز رضا الضيوف، وتحقيق نمو في الإيرادات.

مساهمات لوكا في قطاع الضيافة

من إنجازات لوكا البارزة توليه منصب المدير العام لفندق سنترو كابيتال الدوحة - روتانا، حيث تفوق في إدارة مرحلة ما قبل الافتتاح لأول فندق سنترو في الدوحة. وفي ظل إدارته حصد الفندق جائزة "أفضل افتتاح فندق لعام 2016" المرموقة ضمن المجموعة، وسرعان ما تمكن من ترسيخ مكانته بقوة في السوق.

تمكن لوكا على مدار مسيرته المهنية من إثبات قدرة استثنائية على تحويل الفنادق إلى أصول عالية الأداء، وذلك بفضل قيادته الديناميكية، وأفكاره المبتكرة، وتفانيه المطلق في سبيل تحقيق الكفاءة التشغيلية.

استطاع بمهارة قيادة فرق العمل خلال الأزمات، مثل الجائحة العالمية، مع الحفاظ على معدلات عالية في استبقاء الموظفين ورضا العملاء.

لوكا، مواطن إيطالي يتقن أربع لغات هي الإيطالية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويحمل العديد من الشهادات الجامعية في إدارة الفنادق والاقتصاد التجاري واللغات من مؤسسات مرموقة في أوروبا.

في أوقات فراغه، يستمتع لوكا بممارسة لعبة كرة الطائرة الشاطئية والسفر.

لوكا على استعداد لإجراء المقابلات وتقديم تصريحات.

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